Chiclayo: familiares de jóvenes fallecidos en canal Taymi exigen la entrega de sus cuerpos

Dos jóvenes fallecieron el último lunes 24 de enero en el canal Taymi, en el distrito de Pátapo, región Lambayeque. Se trata de Wilson Urbina Vislao y Juan Pablo Coronel Guevara, de 26 y 30 años de edad, respectivamente, cuyos cuerpos fueron encontrados con 12 horas de diferencia el martes 25 de enero.

Los restos de Coronel Guevara fueron hallados a las 0.00 horas del martes y los de Urbina Vislao, al mediodía. De inmediato fueron trasladados a la morgue central para la autopsia de ley. Sin embargo, este miércoles 26 de enero los familiares denunciaron que hasta el momento no se les hace entrega.

Ante este hecho, parientes y amigos se apersonaron hasta el frontis de la morgue para exigir celeridad del proceso de entrega, que, según les comentaron los médicos especialistas, recién se hará efectiva el jueves 27 a las 8.00 a. m.

“Nos dijeron que hoy nos iban a entregar, pero el doctor de ahora nos dice que nos va entregar mañana. ¿Dónde está nuestro dolor para velarlos y darle cristina sepultura? De acá no me voy a ir sin el cadáver de mi hijo. Mi hijo ha muerto por una causa natural, no lo han matado, no le han robado. Yo estoy desistiendo de toda denuncia, porque yo he visto que se ha ahogado”, explicó el padre de Wilson Urbina a este diario.

Por su parte, el hermano de Coronel Guevara pidió un poco de humanidad en estos casos. “Ya se completaron las 36 horas. Ha estado programado para hoy día. A las 12 debieron iniciarla, pero he entrado a hablar con el doctor y resulta que está programado para mañana a las 8.00 a. m.”, explicó.

Policía brindó resguardo en exteriores de la sede. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR

En los exteriores del recinto se formó un cordón policial para evitar que los presentes generaran disturbios e intentaran ingresar por la fuerza.