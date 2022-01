Ataque de odio en Loreto: joven trans denuncia a 2 policías por torturarlo dentro de comisaría

Un joven trans denunció haber sido sometido a torturas físicas y violencia psicológica en la comisaría de Emilio San Martín de Tamaco, Loreto, por parte de los efectivos José Luis Rodríguez Viterio y Wesley Eugene Sánchez Poma, el último 23 de enero a las 11.00 p. m.. El afectado acusó ante el Ministerio Público a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el delito de abuso de autoridad.

El ataque de odio ocurrió en la provincia de Requena, según informó el portal Más Igualdad Perú. Además, el agraviado detalló que los efectivos le propinaron fuertes golpes e insultos.

“Los policías me decían: “De mí no te vas a burlar hijo de p...” y trajeron algo picante y me echaron en los ojos, nariz y rostro. Me llegó a faltar el aire y no podía respirar. Luego, con una vara me empezaron a golpear todo mi glúteo, donde me dejaron adolorido y renegrido”, aseguró al medio Iquitos Informa.

De acuerdo con el joven, ambos lo torturaron y le obligaron hacer actividades físicas al interior de la comisaría, pese al dolor que experimentaba por los fuertes golpes.

“Me hicieron jugar vóley todo adolorido y luego me hicieron bajar la bandera. Me llevaron nuevamente a golpear y, posteriormente, me sacaron al patio donde había mucho hierva. Ahí nuevamente me golpearon y me hicieron ranear. Luego me soltaron y me fui cojeando a mi casa”, detalló.

Por su parte, los policías aseguraron, en su defensa, que hicieron cumplir la ley, ya que los afectados fueron intervenidos por no cumplir con el toque de queda, según detalló el medio Iquitos Informa.

Canales de ayuda

Si eres víctimas de violencia familiar o sexual, recuerda que puedes llamar a la Línea 100. Este servicio gratuito brinda consejería y soporte emocional a las personas afectadas por violencia y también puede derivar los casos graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o a la línea 100 en Acción.

Horario de atención Línea 100: lunes a domingo (incluido feriados) las 24 horas.

lunes a domingo (incluido feriados) las 24 horas. Atención en zonas rurales: puedes llamar a la línea 100 o acudir a las oficinas de la Estrategia Rural, ubicadas en el local asignado del Gobierno local.

Además, recuerda que la discriminación es un delito sancionado por el Código Penal ante el Ministerio Público o Policía Nacional. Si estas instituciones no atienden tu queja, puedes comunicarte con la Defensoría del Pueblo a través de la línea gratuita 0800-15-170.