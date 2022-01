Ventanilla: incendio consume 4 viviendas de asentamiento humano y familias lo pierden todo

En Ventanilla, un incendio acabó con las viviendas de cuatro familias del asentamiento humano Inka Wasi. Los afectados lograron huir a tiempo, sin embargo, perdieron todos sus bienes a causa del siniestro.

Las llamas habrían iniciado en la vivienda de la señora Rosa Curo, quien se encontraba acompañada por sus nietos y a punto de preparar el almuerzo. Según narró a La República, segundos antes de encender la hornilla de su cocina percibió olor a gas, pero verificó que no provenía de su hogar.

“Sentí olor a gas, pero tenía que cocinar las croquetas para mis nietos y ahí comenzó el fuego. Hubo fuga del gas de Cálidda. No me conectaron a mi cocina y esa conexión estaba suelta. Yo los he llamado, pero nunca vinieron”, señaló.

La mujer resultó con quemaduras leves al intentar echar agua para poder aplacar el fuego; no obstante, todo el esfuerzo fue en vano. Uno de sus hijos ayudó a rescatar a los niños que se encontraban atrapados en la vivienda.

“Tuve que romper la puerta para poder sacar a mis sobrinos de 6 y 4 años. Uno de los vecinos me avisó y cuando llegué el fuego había consumido la mitad de la casa”, contó.

Los hijos de la señora Rosa pidieron ayuda para su madre, quien padece de diabetes, y para sus menores hijos que perdieron todo por el fuego. Si deseas brindarles algún tipo de ayuda, puedes comunicarte al número 980 936 616.

Otra familia afectada, es la de Marilim, quien se encontraba con su esposo y sus dos menores hijas en su hogar, cuando las llamas empezaron a consumir el lugar. Ellos lograron salir con ayuda de sus vecinos.

“Estábamos mirando televisión, sentimos el humo e intentamos salir, pero escuchamos una explosión de un balón de gas. Solo pudimos correr junto a mi esposo y mis dos hijas”, explicó la mujer. Si deseas brindar apoyo a esta familia, puedes comunicarte al 967 306 471.

Falta de agua en Ventanilla

La falta de agua en la zona fue nuevamente un obstáculo para las cuatro unidades de bomberos que llegaron hasta el lugar para aplazar el incendio. “Los vecinos nos desesperamos y tratamos de ayudar. Aquí no hay agua, solo llega hasta el mediodía. Pedimos apoyo para que nos den agua”, afirmó uno de los testigos.