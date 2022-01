Puno: la Candelaria se reencuentra con sus fieles solo para actos de fe

La profesora jubilada Natalia Salas es católica. Acudió hasta el atrio de la Virgen de la Candelaria para rezar a la sagrada imagen. “Tengo mi familia, gracias a Dios estamos bien todos. Pero ahora le he rezado para que nos proteja de la pandemia y que se acabe pronto este virus. Es feo vivir con miedo”, dijo.

Cerca a esta maestra jubilada, también encontramos a Tedorora Vilca. Ella es trabajadora cesante de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Dice que lo único que le preocupa es la pandemia. “Estamos en la tercera ola y parece que serán más. Me preocupa porque mi esposo es hipertenso y yo sufro de diabetes emocional. Solo le pido a la virgen que nos cuide de este mal”, dijo.

Historias como estas se dejaron ver entre los feligreses de la Virgen de la Candelaria, durante la primera Misa de Novena en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria 2022, que se celebra en febrero.

La sagrada imagen es considerada la patrona de Puno. Tras la suspensión de todas las actividades públicas solo en el atrio de la iglesia San Juan Bautista están permitidas las actividades religiosas.

Hasta este punto de la ciudad, llegaron personas de diversas partes de la región. No habrán festejos como años anteriores para no generar contagios pero por tratarse de una fiesta de sincretismo cultural y religioso, se priorizará la fe. El lado cultural expresado en la presentación de danzas autóctonas y trajes de luces, fueron suspendidos. Sólo habrá presentación virtual organizada a insistencia de la Federación de Cultural. Aunque las autoridades no aceptan porque funcionará como un rompan filas a las disposiciones establecidas.

Los feligreses de la imagen están de acuerdo con las nuevas disposiciones.

Movimiento económico

Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Puno, hasta febrero de 2019, la Candelaria, generó un movimiento económico de aproximadamente 18 millones de soles en movimiento de bienes y servicios en dos semanas de festejos. Este movimiento económico, según la Cámara de Comercio de Puno, le permite a los pequeños microempresarios liquidez para ahorrar. La fiesta desplazaba más de 250 mil personas entre bailarines y turistas.