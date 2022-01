Piura: insisten en denuncia por irregularidades en obra de S/66 millones

La recuperación de la carretera departamental Ruta PI-110 en sector Espíndola de la provincia de Ayabaca, valorizada en S/66 millones, presenta deficiencias en su ejecución que podrían afectar la calidad del proyecto, admitió el Legislativo de la Municipalidad de Ayabaca.

A través de una denuncia ante el Ministerio Público, se acusó al Consorcio Vial Espíndola de no seguir el procedimiento correspondiente en la eliminación del material excedente, utilización de materiales no óptimos para la construcción, así como trabajos sin supervisión, entre otros.

Las deficiencias detectadas afectan a 4 caserios. Foto: República

El regidor Jorge Jiménez señaló que, desde inicio de los trabajos, en el año 2020, se han reportado diversas incongruencias en la ejecución y el expediente técnico de la carretera de 32 kilómetros que llega hasta la zona fronteriza con el vecino país de Ecuador.

“La unidad ejecutora del proyecto es la Subregión del Gobierno Regional, y ya le hemos hecho saber esta situación, pero no llegan a responder. Lo que está ocurriendo es grave, porque es una obra millonaria que no va cumplir con las exigencias iniciales. Para ellos no importa nada”, expresó.

Anteriormente, la Contraloría General advirtió la falta de drenajes que permitan evacuar las aguas de filtraciones a lo largo de una vía que une la carretera departamental con los poblados de El Molino, Samanguilla y Espíndola, en la provincia de Ayabaca.

La comisión evidenció la filtración de agua de los taludes (superficie inclinada en la carretera) en doce tramos del camino, lo cual empujaba el material de la calzada y lo volvía inestable. Además, se apreciaron deslizamientos y otras fallas que afectan la plataforma de la vía.

La República trató de comunicarse con los representantes del Gobierno Regional para conocer el descargo correspondiente, pero no obtuvimos respuesta.