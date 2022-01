Controversia por orden de captura para exalcalde de Chiclayo

El juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, dictó una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión para el exalcalde de la provincia de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. Él fue condenado a cinco años y cinco meses de prisión efectiva por el delito de tráfico influencias en agravio del Estado.

Escenario

El mismo día en que se dio la lectura de la condena contra David Cornejo, el magistrado Leonardo Carrillo envió un oficio al jefe del Departamento de Apoyo del Poder Judicial para registrar y disponer la ubicación y captura a nivel nacional del exburgomaestre, luego de habérsele dictado una sentencia efectiva.

En diálogo con medios de comunicación, el jefe de la II Macro Región Policial Lambayeque, general PNP Jhonny Veliz, precisó que un equipo de efectivos policiales realizan trabajo de inteligencia para dar con la ubicación de David Cornejo.

“La Policía está haciendo todos los esfuerzos para dar con la detención del exalcalde y ponerlo a disposición del juzgado para las acciones pertinentes. El oficio de ubicación y captura ya está circulando a nivel nacional.

Jhonny Velez dejó entrever que la situación actual del exalcalde de Chiclayo fue diferente luego que el juez Carlos Larios Manay dejó sin efecto la suspensión del plazo de la prisión preventiva dictada contra la exautoridad.

En la última sentencia, la Fiscalía llegó a demostrar que Cornejo Chinguel favoreció a un empresario en un proceso de adquisición de llantas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), donde los intermediarios fueron el exregidor Juan Perez Bautista y el exfuncionario José Arragón Ocaña.

Se pronuncia

En entrevista con La República, el abogado de David Cornejo Chinguel, Duberli Rodríguez Tineo, señaló que ha presentado una apelación contra la resolución que declaró improcedente su pedido para suspender la ejecución de condena de más de cinco años contra su patrocinado.

De igual forma, el letrado aseguró que han formulado un recurso de apelación contra la sentencia de prisión efectiva. Ante esto, espera que el Poder Judicial de Lambayeque programe audiencias donde se debata sus solicitudes impugnatorias.

Sobre la ubicación del exalcalde, Duberlí aseguró que su defendido se encuentra en su vivienda y no se encuentra prófugo de la justicia , pues viene recuperándose en su estado de salud.

“El no está prófugo y está en su vivienda por problemas de salud. Estamos a la espera de que en segunda instancia haya un fallo favorable al señor David Cornejo. Mientras no haya una condena firme no se puede ejecutar la orden de detención”, expresó.

Asimismo, el letrado descartó que el Ministerio Público haya realizado una diligencia de allanamiento en el domicilio del exburgomaestre, y cuestionó la función del fiscal Omar Ramos en el presente caso.

“Es falso de que se haya realizado una allanamiento a la vivienda de mi patrocinado. Hay un afán del magistrado del caso por congraciarse con la ciudadanía y su institución, pues él viene siendo investigado por control interno”, comentó.