Los Olivos: chofer sin brevete atropella a padre de familia y lo deja en coma

Lucio Mamani Mamani fue atropellado el día viernes 21 de enero en la vía auxiliar de la avenida Canta Callao, del distrito de Los Olivos.

La víctima se encontraba esperando que terminen de lavar su carro. Al cruzar la pista, otro vehículo lo embistió y lo dejó malherido en el pavimento.

“Él era el único sustento y ahora ya no sabemos qué hacer. Yo tengo tres niñas que reclaman a su papá”, detalló la esposa del agraviado, Ana Gallardo.

El chofer fue identificado como Anferny Jesús Arroyo (22) y trabajaría en el Touring (circuito de manejo) de Canta Callao. El auto también pertenecería a la misma empresa.

“El chico que manejaba el carro no tenía brevete. Para que una persona aprenda debe haber un instructor, y no había nadie”, declaró otro familiar de la víctima.

Piden ayuda para costear los gastos de la clínica Jesús del Norte. Hasta el momento deben más de 31.000 soles. Por otro lado, necesitan trasladar al señor Lucio a un hospital público y una cama UCI, ya que no pueden seguir pagando por los servicios de la clínica. “Él está en coma. La clínica nos come vivos y no tenemos cómo cubrir esos gastos”.

Lucio Mamani trabajaba hace tres años en la Municipalidad del Callao. La familia pide que también los apoyen, ya que no cuenta con un seguro.

Los que deseen ayudar a esta familia pueden contactarse a través del 963 332 466 o el 977 471 141.