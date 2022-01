Derrame de petróleo: ¿Cuánto demorará en recuperarse la flora y fauna marítima?

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Patricia Majluf, bióloga, zoóloga, investigadora y conservacionista peruana, quien sustentó que esta es la peor catástrofe ecológica que ha vivido el Perú, por lo que el proceso de recuperación podría tomar años.

¿Cuál es la dimensión de la tragedia en Ventanilla?

Para el Perú es único. Nunca se ha dado una situación así al nivel marino. Tal vez a nivel global no es uno de los más grandes, pero para el país lo es. Lo triste es que no tenemos la capacidad de respuesta que se debió tener.

Hubo una falta de capacidad inmediata de cerrar el caño, que es lo primero que uno hace cuando se te chorrea el agua. No entiendo cómo se pudo dejar que se escapen 6.000 galones. Ahora se están excusando en la pandemia y que no estaban las empresas, eso no es excusa válida. Una empresa de este tipo tiene que tener a esa gente puesta en su sitio todo el tiempo porque los accidentes ocurren cuando ocurren, por eso se llaman accidentes.

Además, una falta de criterio. ¿Cómo sigues bombeando cuando venía un tsunami? Lo de Tonga se supo en la mañana. En el Perú no saben acaso que después de una explosión, terremoto, viene un tsunami. Felizmente, ya se están poniendo las pilas, la empresa ya reconoció que tiene que hacerse responsable.

Lo que ha demostrado Repsol es que el plan de contingencia es un saludo a la bandera

Lo acabo de mirar. Es un plan de contingencia lleno de formularios y la descripción de cada puesto. El primer paso dice que deben mantenerse actualizadas las medidas que se deben tomar en cuenta en caso de un derrame, cuáles son las empresas que deben responder, tener el listado, los contactos de las empresas que tienen los equipos necesarios y las capacidades humanas.

Tienen tres niveles de derrame: verde, amarillo y rojo. Todo esto no se ha cumplido. Cuando ves lo que han estado haciendo el lunes, martes, con la pobre gente haciendo huecos en la arena, esa no era la respuesta. El plan de contingencia está ahí, pero no se ha cumplido.

¿Cuánto demorará en reconstruirse el ecosistema?

Esto puede tomar años. En el Golfo de México siguen teniendo el impacto ambiental y en Alaska recién hace un par de años se pudo declarar que ya había pasado lo peor.

Van a necesitar un montón de cajas de cartón para que la gente que está recogiendo animales por todas partes los puedan trasladar a los centros de recuperación que se van a hacer. Creo que se va a hacer uno en Ventanilla, otro en Ancón y en Chancay.

En centros de recuperación y con los detergentes apropiados lavan a estos animales. Lo que hace el petróleo es que les quita la protección del frío que le dan las plumas. Para lavarlos, tienes que quitarles el petróleo, pero no destruir las plumas. El pelo de los animales tiene una capa de grasita propia que los protege del agua fría.

Después de eso hay que tenerlos un tiempo en recuperación hasta que la grasa del pelo se recupere. No es que lo lavas y lo sueltas. Además, lo sueltas ahora y se llenan de petróleo.

Todavía no se ha hecho una cuantificación real del daño. La mancha del petróleo sigue moviéndose. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? ¿Cuánto va a costar? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Quién se va a hacer responsable? No se trata solo de pagar la multa.