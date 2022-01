Cusco: volcadura de camión deja un fallecido y tres heridos en Paucartambo

Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida en la región de Cusco. Se trata de Percy C. C., de 28 años, quien se movilizaba a bordo de un camión que transportaba leña en la provincia de Paucartambo.

De acuerdo a la Policía, el hecho se produjo en el sector de Pucyupampa, en la comunidad campesina de Ñahuinpugio, distrito de Colquepata.

Según el conductor, William C. S. (32), transitaban por el sector de Pucyupampa cuando se produjo una intensa lluvia que habría imposibilitado su visibilidad. Tras ello, perdió el control de la unidad, que cayó por una pendiente de 25 metros.

Tras el hecho, el conductor y otros tres pasajeros resultaron heridos. Según el informe, los agraviados fueron identificados como Juan S. C. Aturuncu (52), Juan G. H.(50) y Jaime G. Q. (24). Sin embargo, Percy C. C. falleció de forma instantánea, ya que se encontraba en la zona de carga, junto a la leña.

Al lugar llegó personal de la Policía y del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver.