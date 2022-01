Cuestionan nombramiento de nuevo director de Hospital de Apoyo II de Sullana

Mediante la resolución administrativa N.° 056 del Gobierno Regional de Piura, se designó al nuevo director del Hospital de Apoyo II de Sullana, el médico Miguel Córdova, en reemplazo de Dante Ramírez.

Por su parte, el ahora exdirector del establecimiento de salud manifestó que se le habría depuesto del cargo debido a “algunas animadversiones de malos funcionarios ligados a la actual gestión”. Mediante un comunicado, el médico señaló que habría recibido presiones para favorecer a proveedores ligados con el partido oficialista . En esa línea puntualizó que, debido a su renuencia para ceder a la presión, el gobernador regional habría decidido reemplazarlo.

Exdirector se pronunció con respecto a su cambio. Foto: Hospital Sullana

“Mi salida es por un tema político. No me he prestado para que se manipulen los recursos del hospital. Se viene manifestando que yo he maltratado a los funcionarios del partido Fuerza Regional”, declaró para la prensa local.

Al respecto, el Colegio Médico de Piura indicó que son respetuosos de la autonomía del gobierno regional para la asignación de funcionarios en el sector salud; sin embargo, consideró que lo señalado por el exfuncionario debe ser investigado por el Ministerio Público.

“Pedimos que las personas asignadas a los cargos tengan experiencia y la solvencia ética y moral que garantice el desarrollo de las actividades, más aún en este contexto de emergencia. Además, es imprescindible que no se mezclen los temas políticos, especialmente en este año electoral”, resaltó Christian Requena, actual presidente del Colegio Médico.

Respuesta

Por otro lado, el director regional de Salud, Fernando Agüero, indicó desconocer sobre las declaraciones brindadas por el exfuncionario y acotó que se buscará esclarecer la situación.

“Los que tenemos cargos de confianza sabemos que tienen un inicio y un final, no tiene un periodo determinado de tiempo. Hay que tener cuidado con lo que uno dice porque se debe verificar primero que sea cierto”, añadió.