Vacunación en niños: menores recibieron la primera dosis de Pfizer en Los Olivos

En Los Olivos, uno de los puntos de vacunación contra la COVID-19 es el colegio Alberto Fujimori en la urbanización Pro. Desde las 7.00 p. m., padres y adultos responsables junto a los menores realizaron la cola para ingresar al centro educativo e inmunizar a los pequeños del hogar con la primera dosis de Pfizer.

En esta jornada de vacunación, los adultos también podrán inocularse las dosis que tengan pendientes, según los dispuesto por el Minsa. Tal es el caso de la mamá de Luis Ángel.

El pequeño de 10 años ha logrado ingresar a La Videna bajo la disciplina de artes marciales. Espera regresar a sus clases presenciales para reencontrarse con sus amigos. “Extraño a mis amigos, me gustaría estar como antes que venga el COVID”, contó a La República.

“Siento un poco de miedo, que me van a pinchar, pero con todo para que no me contagie de COVID-19 y pueda ir al centro comercial, a la playa y al cole. Lo que he logrado ha sido entrar pata competir en La Videna y ahí me piden la vacuna”, dijo.

Harumy, de 11 años, fue con su madre Rosa Flores para también recibir la vacuna. “Espera pronto volver al colegio”, indicó.

Para recibir la vacuna, se debe llevar el DNI del adulto e infante y la receta o certificado médico que acredite la comorbilidad, señaló Johan Reyes, subgerente de prevención y promoción de la salud de la Municipalidad de Los Olivos. Los atención en el colegio A. Fujimori será hasta las 4.00 p. m.