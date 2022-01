Pueblo Libre: delincuente muere baleado tras intentar realizar un ajuste de cuenta

Un delincuente falleció luego de ser abatido por una de sus víctimas, a quien previamente hirió de un disparo, en el pasaje Enrique Palacios, en Pueblo Libre. La escena fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Según la versión del testigo, los sujetos dispararon directamente, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas. “Vinieron de frente, no nos dijeron nada y no sé si nos querían robar, pero dispararon. Somos personas tranquilas”, señaló a La República.

El hecho ocurrió cerca de las ocho de la noche, cuando dos delincuentes se acercaron a tres jóvenes que se encontraban conversando. Sacaron sus armas y dispararon a sus objetivos. Sin embargo, uno de los afectados portaba un arma de fuego y logró abatir a uno de los malhechores, pero resultó herido en la pierna derecha .

Uno de los testigos relató los segundos de terror que vivió junto a sus amigos. “Habíamos regresado de comer y estábamos en la pista; luego, llegaron dos personas, se pusieron frente a nosotros, rastrillaron y dispararon. Mi amigo sacó su arma y le disparó a uno de los delincuentes”, narró.

El hampón abatido fue identificado cómo Jesús Williams Chunga Almendrados, de 41 años, quien cuenta con antecedentes. En 2011 ingresó a un penal por el delito de robo agravado, y en el 2016, fue detenido junto con una banda criminal después de asaltar una cafetería y una pollería en La Perla.

Hasta el lugar llegaron los peritos de criminalística, en donde encontraron aproximadamente seis casquillos de bala en el suelo. Con las investigaciones, se espera determinar el motivo de esta balacera.