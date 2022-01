Lambayeque: falta de agua y ambulancias inoperativas en Hospital Referencial de Ferreñafe

Continúan los problemas en el Hospital Referencial de Ferreñafe. La falta de agua es el principal problema que afronta actualmente este nosocomio, la cual se suma a la deficiente infraestructura y la necesidad por convertirse en una unidad ejecutora y así no depender de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) .

La última semana se puso en conocimiento de la prensa y la ciudadanía estas deficiencias. Por ejemplo, se evidenció que por el desabastecimiento del líquido no se han podido concretar algunas cirugías y, además, que las obstetras se han visto obligadas a solicitarle a las gestantes comprar litros de agua para continuar el procedimiento .

“Los problemas son la dotación permanente de fluido y que nuestra infraestructura es decadente, el 70% de esta ha sido declarada inhabitable por Defensa Civil hace más de 10 años . Necesitamos un hospital nuevo; pedimos que coloquen cañerías nuevas, no es muy costoso, no entendemos por qué no hacen efectivo este reclamo”, señaló el médico Percy Calderón a La República.

En tanto, el representante de la sociedad civil de Ferrañafe habló de otra problemática: el de las ambulancias. Según hizo referencia, una está inoperativa por falta de repuesto y la otra no cuenta con el SOAT.

Palabras de la directora

Al respecto, la titular del hospital, Ericka Vásquez, sostuvo que desde que inició su gestión, en diciembre de 2020, han conseguido que dos cisternas de agua de 10 m3 suministren el líquido; sin embargo, recalcó que las conexiones evitan que este llegue a algunos servicios.

Sobre el tema de las ambulancias reconoció que es como detalla la sociedad civil, pero que la que está malograda no recibió mantenimiento en gestiones anteriores.