Comas: conductora atropelló a niño de 4 años y se dio a la fuga

En Comas, una mujer a bordo de su camioneta atropelló al pequeño de iniciales L. E. C. B., cuando jugaba con un scooter en la puerta de su domicilio. Pese al intento de los testigos por detener el vehículo, la conductora volvió a arrollar al menor al retroceder y se dio a la fuga.

El hecho sucedió el domingo 23 de enero a las 6.00 p. m. en el cruce del jirón Cahuide con Nueve de diciembre. El niño de cuatro años permanece internado en el hospital Sergio Bernales, en donde los médicos indicaron que necesita intervención quirúrgica en una de las piernas, ya que está fracturada.

PUEDES VER: Isabel Cortez denuncia a alcalde de Comas por enviar a obreras a limpiar petróleo sin protección

“Mi pequeño se encontraba en la puerta de mi casa, estaba con su scooter parado, mientras yo salí a comprar mazamorra. Entro a dejar la mazamorra y, en eso, escucho a la gente gritar y, cuando salgo, veo cómo la llanta le pasa por encima de su cabecita. Todos comenzaron a gritar, a golpear el carro, pero no le importó, retrocedió y le pasó por encima de nuevo y se dio a la fuga”, contó la madre Yahaira Bustamante en diálogo con La República.

El menor tiene 25 puntos en la cabeza y el rostro desfigurado, su progenitora pide apoyo de las autoridades para dar con el paradero de la responsable. Los vecinos lograron identificar la placa T1Z365 que, según el registro vehicular, pertenece a Graziellia Bianca Huamaní Martínez.

“Pido a la policía que la encuentre, que se haga responsable. Si no encuentran a la conductora, el Soat no corre. El doctor dice que posiblemente le hagan una operación a su pierna y estaría costando S/9.000 aproximadamente, eso el SIS no cubre”, lamentó la mujer.