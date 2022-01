Niño indígena necesita atención médica en Lima, pero ningún hospital acepta transferencia

Un menor indígena de 3 años, proveniente de la provincia fronteriza Mariscal Ramón Castilla, Loreto, lleva 24 días internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital regional a causa de un derrame pleural. Los médicos le indicaron a la familia que necesita ser trasladado a Lima con urgencia para que reciba atención especializada, la misma con la que no cuenta el nosocomio; sin embargo, hasta el momento, ningún centro de salud de la capital ha aceptado la transferencia.

De acuerdo al diagnóstico, el pequeño atraviesa un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y tiene el pulmón izquierdo colapsado. El informe médico señala lo siguiente: “Paciente requiere manejo multidisciplinario por un establecimiento de salud de mayor complejidad para tratamientos especializados”.

Hasta el momento, el Hospital del Niño de Breña, el Hospital Daniel Alcides Carrión y el INSN San Borja han respondido al Hospital Regional de Loreto que no pueden recibir al menor, este último indicando que es debido a que “no se indica en la referencia que requiera atención quirúrgica”.

La familia se encuentra muy preocupada por el estado de salud del menor, ya que no tienen los medios económicos para costear su traslado. “Pido que por favor atiendan a mi hijo en Lima, que me escuche el ministro de Salud”, refiere Marcela Guerrero Castro, madre del pequeño, quien siente que no la escuchan porque solo habla su lengua materna, el ticuna.

Si alguna persona se encuentra interesada en brindarle ayuda al menor y a su familia pueden comunicarse al siguiente número: 926 269 077.