EsSalud: proveedores que prestaron servicios a vacunatorios reclaman estar impagos desde hace 1 año

El último domingo 23 de enero, un medio local denunció el incumplimiento de pagos por parte del Estado hacia proveedores independientes que prestaron servicios para las primeras campañas de vacunación en el país. Esta deuda acarrea a la anterior gestión de EsSalud, presidida por Fiorella Molinelli, quien fue denunciada por pertenecer a la organización criminal ‘El club de las farmacéuticas’ y dimitió del cargo.

Según el reportaje de Punto Final, son cuatro los proveedores que han levantado su voz de protesta, pues ya llevan más de un año esperando el pago por haber realizado el servicio de toldos, banners, publicidad para identificar zona de despistaje y banderolas institucionales que, hasta el día de hoy, se utilizan dentro de los vacunatorios del Centro Aljovín, Huacho y el Colegio Médico.

Esta problemática empezó en febrero del 2021, cuando el Perú pasaba por la segunda ola de COVID-19. Los proveedores cuentan que, en aquel entonces, nadie quería prestar servicios, pues existía mucho temor de entrar a instalaciones de salud y ser vulnerable a algún contagio.

Es así que el monto adeudado de los proveedores asciende a S/. 1 300 000, 100.000, 45.000 y 27.000, respectivamente.

Por otro lado, uno de los denunciantes cuenta con un audio de Alejandro Viola, actual jefe de logística del vacunatorio Miguel Aljovín, en el que admite la deuda vigente que tiene EsSalud. Asimismo, los microempresarios entrevistados para el informe de Punto Final, cuentan con chats, emails, guías de remisión y actas de conformidad remitidos por exfuncionarios de EsSalud que acreditarían los servicios que brindaron.

No obstante, los proveedores no cuentan con órdenes de servicio, pues la entidad nunca las emitió; por este motivo, la nueva administración no reconoce deberles dinero.