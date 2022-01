Realizar la segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos generados como consecuencia de las actividades de la limpieza. El plazo de cumplimiento es de 5 días hábiles (una vez culminada la limpieza). El plazo para acreditar el cumplimiento de la medida es de 15 días hábiles. Como todavía no se termina la depuración del hidrocarburo en la zona, no se puede precisar los días de cumplimiento .