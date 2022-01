Derrame de Repsol: son graves los daños a la flora y fauna

El derrame de 6.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla ha sido calificado como el desastre ecológico más grave de los últimos años. De acuerdo con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la extensión del área afectada llega a 1,739,950.9 m2 de suelo y 1,186,965.8m2 de agua.

El manto negro del crudo cubre las playas Cavero, Bahía Blanca, Costa Azul, Santa Rosa Chica, Santa Rosa Grande, Club Naval, La Puntilla, Balneario de Ancón, Miramar, Pocitos, Infantería, San Francisco, Hermosa, Las Conchitas, Pasamayo, Chacra y Mar (Chancay) y Peralvillo (Chancay). Y la mancha viscosa sigue rumbo al norte.

Según el científico Marino Morikawa, la marea negra podría llegar a Piura en solo cuatro o cinco días, en caso no se aplique un plan de contingencia.

En ese sentido, advirtió que la descontaminación podría tomar al menos dos años debido a que no se vienen aplicando las técnicas adecuadas de limpieza. Comentó que, pese a la gravedad del desastre ecológico, Repsol no utiliza los equipos que tiene para esta tarea urgente.

En tanto, el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, criticó que la empresa petrolera no se encuentre en la zona de Huaral apoyando en los trabajos de limpieza. “Para mí, el responsable directo es Repsol, debió tener un plan de contingencia para evitar esta catástrofe”, dijo. Ante ello –indicó–, la Procuraduría regional de Lima tomará medidas legales en contra de la compañía.

Los daños también alcanzan a la flora y fauna. De acuerdo con el director científico de Oceana Perú, Juan Riveros, a la fecha no se cuenta con una cantidad exacta de animales que han muerto a causa de la contaminación; mientras que otros, como pingüinos y nutrias, ya no habitan en el lugar. Comentó que las consecuencias podrían verse a largo plazo. “La colonia de nutrias ha desaparecido, eso no se va a recuperar en diez o quince años (...) Lo que se produce es una extinción local, es decir, en esos lugares no vamos a tener esa fauna en un buen tiempo”, explicó.

Según Gonzalo Flores, decano de la carrera Ingeniería ambiental de la Universidad Científica del Sur, los derrames de petróleo son los que generan mayor impacto ambiental, por lo que el evento ocurrido el pasado sábado tendrá consecuencias a corto y a largo plazo.

Comentó que a futuro se verá una alteración de la cadena atrófica, “perjudicando a especies que no van a poder sobrevivir producto de la ausencia de algas” u otros alimentos. Añadió que algunos ecosistemas podrían demorar hasta un siglo para poder recuperarse. “Va a ser irreparable si es que no tomamos actualmente las medidas pertinentes”, alertó.

En tanto, según el balance del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), hasta el momento se ha logrado rescatar 52 animales en las playas de Ancón, Ventanilla y Chancay. Entre ellos 12 guanay, 3 cormoranes, 13 chuitas, 6 pingüinos de Humboldt, 11 piquero, 3 gaviotas, un zarcillo y un playerito. Todos ellos fueron trasladados al Parque de las Leyendas para que puedan ser rehabilitados.

Serfor insta a la población a reportar la ubicación exacta de los animales que requieran de ayuda través de mensajes de WhatsApp (Cel. 947 588 269).

Sin control. En total, hay 1,739,950.9 m2 de suelo y 1,186,965.8 m2 de agua afectadas. Foto: AFP

Actividades afectadas

Y a la fecha, más de 1.500 pescadores artesanales son los afectados por el derrame de petróleo. Ellos están agrupados en al menos siete asociaciones.

Según señalan, han visto la necesidad de paralizar sus actividades, las cuales antes del derrame generaban ganancias entre 50 a 120 soles diarios. “¿De qué vamos a vivir ahora?”, reclaman y piden ayuda.

A ello se suman otras actividades económicas. “De acuerdo con la revista Forbes, se estima que los balnearios dejarán de percibir al menos 32.300 dólares cada fin de semana y al menos 400 familias se verían afectadas “, indicó el ingeniero ambiental Gonzalo Flores.

Campañas ciudadanas

La emergencia ecológica que vive el país también ha generado la unión de cientos de ciudadanos, quienes vienen recolectando cabello para limpiar las playas afectadas.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Sidney, Australia, el alto contenido de cutícula en el cabello lo hace un “biosorbente altamente hidrofóbico” que atrapa varios tipos de contaminantes. En ese sentido, municipalidades como San Miguel y Lince vienen recopilando cabello en diferentes centros de acopio.

Datos

ONU. Un equipo de expertos internacionales brindará asistencia técnica para limpiar el petróleo de la costa peruana.

Internacional. El actor y activista Leonardo DiCaprio informó a sus miles de seguidores sobre el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

La palabra

Juan Carlos Riveros, científico de Oceana Perú

“Es un desastre que a nivel generacional lo vamos a recordar (...) Estamos viendo un problema de una gran magnitud desde el punto de vista biológico. Hay alteraciones de diversos tipos que pueden aparecer tras el derrame de petróleo”.