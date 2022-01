Derrame de petróleo: sospechan que hubo negligencia de personal de Repsol

En un comunicado oficial, la compañía Repsol señaló que el peor derrame de petróleo en la historia del país no ha afectado sus actividades productivas y tampoco tendrá un impacto económico adverso.

‘’Este acontecimiento no ha afectado la continuidad de nuestras operaciones, ni la capacidad de atención al mercado. El evento no ha tenido un efecto significativo en la actividad productiva de la refinería (La Pampilla)’’, argumentó la empresa.

Y adelantándose a los resultados de las indagaciones, Repsol se reafirmó que no era responsable. ‘’Al día de hoy consideramos que la investigación preliminar iniciada por la fiscalía no afectará significativamente el patrimonio o los negocios y actividades de (Repsol). No advertimos un pronóstico negativo en función a los hechos y los argumentos de defensa que en su momento plantearemos en la investigación’'.

Sin embargo, La República consultó con diferentes autoridades encargadas de las indagaciones para determinar el origen del derrame de crudo, y respondieron que Repsol se apresura a desvincularse de los hechos cuando existen indicios de su presunta responsabilidad.

Más de 60 efectivos de la Dirección de Investigación del Medio Ambiente de la Policía Nacional (Dirmeamb) se desplazaron a las playas contaminadas de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón para establecer las causas que originaron el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla.

El jefe de la Dirmeamb, general PNP José Ludeña Condori, aseguró que existe un daño ecológico extraordinario, por lo que los agentes acopian muestras de agua, suelo y atmósfera para efectuar un peritaje especializado en el laboratorio de Criminalística de la PNP y del Ministerio Público. La investigación de la Dirmeamb incluye determinar lo que sucedió en el punto de desembarco del petróleo del tanquero de bandera italiana Mare Doricum, para luego precisar la eventual comisión de delitos.

“Vamos a necesitar el apoyo de especialistas para que evalúen la estructura de la multiboya del terminal 2, que está a profundidad y ubicada a tres kilómetros de la refinería La Pampilla, donde se originó la fuga de petróleo”, dijo el general José Ludeña.

En el lugar. Agentes de Dirección de Investigación del Medio Ambiente. Foto: difusión

Mientras Repsol atribuye a un oleaje anómalo, que no fue advertido por la Marina de Guerra para adoptar las acciones de control, la institución naval negó que el derrame de crudo haya sido originado por el factor señalado por la empresa. En la misma línea que la Marina de Guerra, el general José Ludeña consideró que no se puede descartar alguna acción negligente por parte del personal encargado de la descarga del petróleo del buque tanque Mare Doricum.

“Según los representantes de la refinería La Pampilla, una ola anómala habría desestabilizado la embarcación que estaba apuntalada para el descargue, provocando que la nave sufriera un desequilibrio y originara la rotura en la cañería, lo que produjo el derrame del petróleo. Pero esa es una versión”, explicó jefe de la Dirección del Medio Ambiente de la PNP.

“También se puede considerar otra eventualidad. La investigación, con ayuda de los peritos especializados, determinará si la rotura de la válvula que conecta al tanque de la embarcación podría haber sido provocada por una ola anómala o por una negligencia, por una mala conexión que originó el derrame del petróleo. La investigación recién empieza”. dijo el general José Ludeña.

Los representantes de la refinería La Pampilla alegan que en un inicio no se percataron del derrame del petróleo, debido a la profundidad en que se encuentra la estructura. Recién tomaron conocimiento cuando el combustible salió a flote. Este aspecto es clave en las investigaciones, según el general José Ludeña.

Peritaje. Recolección de muestras que irán al laboratorio. Foto: difusión

“Independientemente de que la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) tome acciones administrativas, nosotros investigamos los delitos en los que habría incurrido la empresa de hidrocarburos”, resaltó el jefe de la Dirmeamb.

A las 5:30 de la tarde del sábado 15 de enero, la tripulación del buque italiano informó a la Capitanía de la Marina sobre la rotura de una válvula que produjo un derrame.

Sin embargo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un boletín informativo alertando sobre un eventual arribo de oleajes anómalos como consecuencia de la erupción volcánica en Tonga, a las 11:44 de la mañana del 15 de enero. El boletín fue difundido en todas sus plataformas institucionales y fue replicado por la Marina. Esto es, por lo menos cinco horas antes de que el buque petrolero reportara el incidente.

En acción. Efectivos navales en plena faena de limpieza. Foto: difusión

Precisamente, el gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional, Guillermo Bouroncle Calixto, confirmó a La República que investiga por qué Repsol demoró en reaccionar ante la fuga de petróleo.

‘’Como Autoridad Portuaria hemos efectuado una inspección por el lado de mar y por el lado de tierra, luego de tomar conocimiento de los hechos. Se está elaborando un informe. No podemos adelantar avances de la investigación, por la ley de procedimientos administrativos, cuando un caso está en trámite. La empresa (Repsol) tenía la obligación de informar el evento de manera inmediata, ese es uno de los puntos principales que estamos investigando. En su oportunidad les estaremos comunicando’', detalló Bouroncle.

‘’La infraestructura hasta antes de los hechos suscitados se encontraba en buen estado. Y al revisar las normas técnicas, hemos visto que Repsol ha cumplido con las normas emitidas por la Autoridad Portuaria, pero menos con el aviso de los sucesos ocurridos’', destacó el gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional.

Fuentes con conocimiento de los hechos adelantaron que podría haberse tratado de una negligencia, una hipótesis que comparten las entidades que investigan el caso. La empresa lo niega.

‘’Cuando se registra un oleaje anómalo, se reciben reportes nacionales e internacionales, y se establece un protocolo de descarga del petróleo. Después de establecida la comunicación entre el personal del buque y del muelle, se inicia el proceso de descarga con un bombeo a baja presión, hasta 2.000 barriles por hora.

Lo que parece haber ocurrido es que se pasaron por alto los reportes horarios de cantidades entre el buque y el muelle, más o menos durante tres horas, periodo en el que se produjo la fuga del petróleo. La otra posibilidad es que por efecto de los oleajes el buque se haya desplazado hacia proa o popa y no se haya corregido la posición. Esto podría haber producido la rotura de las bridas de conexión de los manguerotes de 12 pulgadas. De haberse mantenido la comunicación entre buque y terminal, se podría haber advertido el incidente a tiempo y detenido la descarga’', dijo la fuente relacionada con la investigación.

Ubicación. Boya que sirve para indicar al buque dónde debe posicionarse para iniciar la descarga. Foto: difusión

Veleristas fueron testigos inesperados

Miembros de la Asociación de Vela Oceánica del Perú (AVOP), que fueron parte de una competencia la tarde del sábado 15 de enero, y que debían recorrer el circuito de más de 40 kilómetros desde La Punta hasta Ancón, dijeron a la revista Sudor que no presenciaron un oleaje anómalo y que más bien el mar estaba tranquilo.

‘’Según los competidores, era una piscina por esa zona, sin viento. Por eso se canceló la regata. Después de casi tres horas, quedaron flotando por esa zona”, agregó.

‘’No hubo tumbo, no hubo ola, no hubo tsunami en ese punto’', indicaron los testigos.

La publicación incluyó fotografías y videos registrados por los competidores, que demuestran que el mar se encontraba calmo y no se registraban oleajes imprevistos. El material contribuirá con las investigaciones que buscan determinar el origen de derrame de petróleo en las costas de Ventanilla.

El dato

La Coordinadora Nacional de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental amplió las competencias funcionales y jurisdiccionales de la Fiscalía de Lima Noroeste, debido a que el petróleo se ha desplazado a las playas del Callao, Lima y Barranca, y así evaluar el impacto de la contaminación.