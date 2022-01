ARCC descarta que aguas de río Piura desemboquen por el mar de Sechura

Luego que los maricultores rechazaran la propuesta del especialista para que las aguas del río desemboquen en el mar de Sechura (Piura), la directora de la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno dijo que esto nos es posible porque perjudicaría a dichos ciudadanos.

Por ello, mencionó que el Plan Integral del río Piura, que ya se está culminando, contempla la salida al mar por Reventazón – La Niña, para evitar un perjuicio económico en la maricultura, una de las principales actividades económicas de esta provincia y el norte peruano.

Directora de la ARCC da anuncio sobre el Plan Integral del río Piura. Foto: difusión

“Técnicamente sería viable la salida natural del río por Sechura, pero no tiene la viabilidad económica ni social. Somos respetuosos de las opiniones de algunos expertos, pero no podemos llevarlo a la realidad porque acabaríamos con la maricultura, no podemos decir que sacamos el río por Sechura y me llevo por delante lo que encuentro, por ello nuestra propuesta se mantiene en la salida por Reventazón”, enfatizó.

La funcionaria informó que entre el 24 y 25 de enero estarán en Piura para presentar los avances del Plan Integral a las autoridades y al Comité Consultivo Regional, pues se encuentran en la etapa de socialización del documento que actualmente es elaborado por el equipo de soluciones integrales de la ARCC con la asesoría de los expertos de Reino Unido.

Recordemos que el Plan Integral del río Piura contempla componentes como la reforestación en la cabecera de cuenca, reservorios en el alto Piura, así como la construcción de defensas ribereñas, limpieza y encauzamiento del río, y la salida al mar.