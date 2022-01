SJL: envenenan a 2 mascotas para robar en cabina de internet

Piny y Draco, dos mascotas de año y medio de edad, murieron envenenadas por un grupo de delincuentes que intentaron robar una cabina de internet en Campoy, San Juan de Lurigancho.

“Piny estaba preñada. Les han lanzado una bolsa con comida envenenada al techo para que no ladren. Luego rompieron la chapa de la puerta para sacar las computadoras, pero con la bulla mi hijo se dio cuenta y los ladrones fugaron en una camioneta station wagon”, cuenta afligido Richar Villanueva, el propietario a La República.

Asimismo, pidió a las autoridades mayor seguridad en la zona, pues indica que, por carecer de luz, en las noches parece “tierra de nadie”.

“Aquí no hay patrullaje de serenos ni policías, es tierra de nadie. Hace dos meses me asaltaron a una cuadra de mi casa, me apuntaron con un arma en la cabeza”, recuerda.

Esta vez el robo no se consumó a costa de las vidas de estos indefensos animales. Los vecinos también mostraron su indignación e hicieron un llamado al alcalde Álex Gonzáles. En tanto, las mascotas fueron enterradas en el patio del inmueble.

Cabe resaltar que en el 2015, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad la Ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407, en el que se establece sanciones ante maltrato y crueldad causados por el ser humano.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Perú?