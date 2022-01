La Libertad: 120.000 personas con primera dosis no regresaron por la segunda

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, lamentó que, pese al incremento de contagiados con coronavirus, aún hay 120.000 personas que recibieron la primera dosis y no regresaron por la segunda. Por ello tienen alto riesgo de infectarse e ingresar a un hospital y ocupar una cama UCI.

“Tenemos las dosis necesarias y solo estamos a la espera de los rezagados en este proceso de vacunación. Está demostrado científicamente que las vacunas cumplen su objetivo de salvar vidas. No evitan el contagio, pero protegen la vida si recibieron sus dosis completas. Vacunémonos, por la seguridad de nuestros hijos”, sostuvo Llempén ante los periodistas.

La vacuna protege contra un caso grave de coronavirus. Foto: GRLL

La autoridad regional manifestó que las dos semanas que vienen serán clave para observar el desarrollo de la tercera ola de la COVID-19. “Van a ser muy difíciles. Esperemos que las cosas no se den como se está proyectando, ya que podrían colapsar los establecimientos que tratan el coronavirus por la alta cantidad de personas que no han recibido su segunda dosis”, explicó.

El gobernador precisó que si una persona tiene síntomas del virus, puede ser atendida rápidamente en cualquier estableciendo primario de salud y no deben esperar a que se agrave, pues son los no vacunados o los que no tienen dosis completas los que están falleciendo.

Según la Sala Situacional COVID-19, desde el inicio de la pandemia hasta el jueves 20 de enero se tienen 139.894 contagiados, que incluye reinfecciones, y 10.379 fallecidos en La Libertad.