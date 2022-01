Hospital de Chulucanas contará con Unidad de Hemodiálisis y de Cuidados Intensivos

El director de la subregión de Salud Morropón Huancabamba, Óscar Berrú, informó que el nuevo hospital de Chulucanas, ubicado en la provincia de Morropón en Piura, contará con Unidad de Hemodiálisis y el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Esto tras una reunión con representantes del Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Piura tiene un alto índice de pacientes que requieren estos servicios. Foto: Minsa

“Estuvimos en Lima, con la directora del hospital, Gloria Cerezo, y su equipo técnico, por una invitación del Ministerio de Salud para sustentar el requerimiento de ambas unidades que son importantes para ampliar la cartera de servicios”, dijo el funcionario.

El funcionario indicó que se ha tenido una respuesta positiva por parte del Minsa y, además, se habló con representantes de la ARCC para que se dejen los espacios listos, con el objetivo de ejecutar una segunda intervención que permita habilitar los servicios de hemodiálisis y UCI .

“Si logramos tener estas dos unidades, que son vitales, podemos realizar la solicitud para que el hospital se recategorice a II-2, al nivel del hospital Santa Rosa, y con las mejores condiciones. Esto para beneficio de 373.000 habitantes”, mencionó.