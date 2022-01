Quijandría: “Lo que se ve y se vive en este momento no puede ser minimizado”

La marea negra se sigue expandiendo en el litoral peruano tras el derrame de 6.000 barriles de petróleo en el terminal Multiboyas Nº 2 de la refinería La Pampilla, en Ventanilla. Los últimos reportes señalan que ya afectó 1 739 509 metros cuadrados de mar.

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente, quien señaló que el desastre ecológico ha sido provocado por una cadena de errores donde todo ha fallado. Desde la falta de comunicación de la Marina de Guerra de los oleajes anómalos tras la erupción del volcán en Tonga hasta la respuesta de Repsol luego del derrame de petróleo.

¿Qué falló?

Seis mil barriles no se derraman en 30 segundos. Ahí ha habido una falta de capacidad para poner en funcionamiento inmediato el plan de contingencia que por ley esta refinería ha debido tener. No creo que no haya un plan, aunque se están demorando mucho en hacerlo público y en poder mostrar cuál es la secuencia de acciones que hay que llevar adelante.

De hecho, las declaraciones del alcalde de Ventanilla diciendo: ‘No sé qué tengo que hacer’ son clarísimas en la falta de transparencia. Nadie hasta ahora se le ha acercado a decirle al alcalde que los puede ayudar en esto o esto, pero no se meta en esto porque es algo especializado, riesgoso. No ha habido una capacidad de conducción, alguien que asuma la responsabilidad y que dirija a todos los que tienen que participar o quieren hacerlo.

Otra capa es la reacción del Estado. Es bueno que ayer se haya dado la instalación de este comité de crisis, pero nos ha tomado cinco días armar esa capacidad de respuesta.

La discusión si tenían un plan de contingencia o no lo tenían se va a resolver a partir de las investigaciones. Yo pienso que el plan de contingencia está escrito y puesto en algún lugar visible, pero pensaría más en que lo que ha fallado es la capacidad de reacción inmediata, recordar qué es lo que le toca hacer a cada uno en el momento en que se activa una emergencia como esta.

Aquí hay un símil con el tema de los sismos: si uno no hace simulacros, de nada sirve que tengas el mejor plan. Pienso que la empresa no ha estado haciendo estos simulacros con la frecuencia debida y no ha estado preparado para responder e implementar su propio manual.

Ayer Repsol ha dicho que tienen 700 personas operando en la limpieza, pero no se ven. No sé dónde están esas 700 personas.

¿Cuán importante es el cuidado del medio ambiente?

Yo quisiera creer que a partir de una situación terrible como esta se puede construir esta mirada mucho más comprometida por parte de la sociedad peruana. Esto que estamos viendo hoy en Lima, perder el verano 2022, es lo que viven prácticamente todos los días cientos de comunidades en la Amazonía peruana desde hace 50 años. Experimentándolo ahora en carne propia espero haya una mayor sensibilidad de estas situaciones.

¿Qué le debemos exigir al Gobierno?

En primer lugar, transparencia absoluta sobre la dimensión del desastre. Segundo, una estrategia de respuesta que no se quede corta. Tiene que haber una capacidad de sentar a la mesa a la empresa a discutir la respuesta inmediata a la emergencia.

Las canastas, el tema de entregar alimentos es indispensable, pero eso no debe opacar la respuesta de solucionar el problema que causa la necesidad de entregar estas canastas. Lo que se ve y se vive en este momento no puede ser minimizado.