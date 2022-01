Minsa reduce a 7 días el aislamiento a pacientes con vacunación completa y sin comorbilidades

En caso de quienes habitan con personas positivas al COVID-19, sean de factores de riesgo y/o sin vacunación completa, deberán estar siete días de aislamiento. No obstante, esto puede suspenderse al quinto día si cuenta con prueba molecular negativa. Así también, en caso de que no sea persona de riesgo y tenga su vacunación completa, no requiere un aislamiento, al menos que dé positivo.