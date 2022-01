Trujillo: trabajadores ediles realizan olla común frente a municipalidad

En su tercer día de huelga, los trabajadores de la Municipalidad de Trujillo, afiliados al Sindicato de Trabajadores Obreros de la MPT (Sintro), como protesta realizaron una olla común frente al palacio municipal. La medida de fuerza se acata para exigir al alcalde José Ruiz Vega y sus funcionarios la firma del cumplimiento de pactos colectivos del año 2022.

Desde muy temprano los manifestantes llegaron hasta el frontis de la comuna trujillana, esperando ser escuchados en el pliego de reclamos que tienen. En total son 750 personas las que conforman este sindicato, uno de los más grandes de la MPT.

“ Estamos haciendo una olla común para más de 400 trabajadores, ya que al alcalde no le interesa darle solución, no quiere reconocer el acta que se firmó. Nosotros seguiremos con nuestras protestas. No están todos porque tenemos compañeros que no se los puede exponer porque son vulnerables, peor los que sí estamos en pie de lucha por nuestros derechos ”, indicó a SolTv Gladys Quijano, dirigente del Sintro.

“Esta manifestación es una huelga general indefinida programada en acuerdo de asamblea de los trabajadores pertenecientes a Sintro. Esto es a consecuencia de que los funcionarios participantes en la mesa para el reclamo de pactos colectivos, hasta la fecha, no han firmado estos pactos para el 2022, cuando debieron hacerlo en marzo de 2021″, aseveró el dirigente sindical Carlos Vela.

Por su parte, el gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Pérez Tavera, señaló, ante las movilizaciones de los gremios de servidores ediles, que la comuna no puede negociar a la ligera pactos colectivos debido a que la normatividad vigente es ambigua.