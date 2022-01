SJL: joven de 18 años lucha por su vida en UCI tras recibir un disparo durante robo

Con información de Deysi Portuguez/URPI-LR

El joven identificado como Alfredo Guadalupe Córdova (18) se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Hipólito Unanue, luego de que delincuentes le dispararan en la cabeza durante un robo a su centro de trabajo.

El último miércoles 19 de enero, alrededor de las 11.30 a. m., tres sujetos ingresaron a la barbería ubicada en la avenida San Martín con José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho.

Cámaras del establecimiento registraron cómo uno de los sujetos golpeó con un arma al joven de 18 años mientras él se encontraba sentado en una de las sillas. La víctima no opuso resistencia y solo se asomó a la puerta luego del asalto. Sin embargo, los criminales no dudaron en dispararle.

“Cuando consumaron el robo, ellos han salido y él se para para estirarse, da dos pasos y el ladrón le dispara. Me fui detrás de ellos gritando, los he correteado como tres cuadras y una de esas me disparan, pero no me cayó la bala. Botaron una maleta y se le cayó una zapatilla al ladrón”, contó el dueño del negocio.

Los delincuentes se llevaron máquinas recientemente adquiridas. Así también, se llevaron un total de S/ 2.500. La familia del joven trabajador exige justicia por lo sucedido.

“Mi hijo estaba cumpliendo sus labores como todo muchacho. Pido a las autoridades que me ayuden con las investigaciones. Pedir a Dios que me haga el milagro de su recuperación y pueda cumplir todos sus sueños. Lo único que quiero es que pongan mano dura a estos delincuentes para que no salgan de donde deben estar”, mencionó su padre a La República.

El propietario de la barbería sospecha que estos sujetos habrían ingresado anteriormente como clientes, pues sabían donde guardaban sus herramientas y cuántos trabajadores tenía el local.