Derrame de petróleo en Lima: revisa la lista de 21 playas calificadas como “no saludables” por Digesa

Ante el desastroso derrame de petróleo generado por la Refinería La Pampilla, propiedad de Repsol, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) informó que 21 playas son “no saludables” y recomendó a la población que no vayan a visitarlas.

A través de un comunicado, se conoció que las zonas afectadas comprenden tres distritos: Ventanilla, Santa Rosa y Ancón. En esa línea, las autoridades sanitarias realizaron una inspección y se obtuvieron altos reportes de contaminación del agua y playa.

Aquí te dejamos la lista de playas no aptas por el derrame de petróleo:

Ventanilla

Bahía Blanca

Costa Azul

Cavero.

Santa Rosa

Playa Chica

Playa Grande 1

Playa Grande 2

Hondable

Los corales.

Ancón

Dieciocho Ancón, Hermosa, Las conchitas, Miramar 1, Miramar 2, San Francisco Chico, San Francisco Grande, D’onofrio, Casino Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2, Los pocitos.

Así también, la Digesa expresó su preocupación por la gran magnitud del derrame de petróleo ocurrido. “Esperando que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para la remediación de los daños ambientales, así como para la sanción de los presuntos responsables y la prevención de posibles hechos similares, a la vez que reitera su compromiso de ejercer una rigurosa vigilancia para garantizar la calidad sanitaria de las playas en el litoral peruano”, se lee en su anuncio.

Comunicado. Foto: Digesa

¿Qué ha dicho Repsol sobre el derrame de petróleo?

Repsol señaló mediante un comunicado que están desplegando todos los medios posibles para la remediación del litoral a causa del incidente en Ventanilla. En una entrevista con RPP, la gerente de Comunicaciones negó que la empresa tenga responsabilidad en el hecho.