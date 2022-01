Arequipa: policías que habrían falseado documentos para obtener licencias por COVID-19 serían dados de baja

El jefe de la IX Macro Región Policial, general PNP Víctor Zanabria Ángulo, manifestó que los policías que habrían presentado declaraciones juradas falsas en Arequipa para obtener licencias durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, podrían recibir una sanción disciplinaria.

El mando policial afirmó que la sanción que correspondería es darles de baja, ya que estuvieron dos años percibiendo sueldos, aislados en sus domicilios, sin una razón que lo justifique.

En declaraciones a RPP, Zanabria indicó que la razón para que no trabajen era que padecían de alguna comorbilidad y estaban en riesgo ante un probable contagio por la COVID-19, pero al no existir, no había ninguna justificación para que hayan dejado de laborar.

La denuncia se dio a conocer el último miércoles. Según Zanabria, este grupo de efectivos recientemente se reincorporó a sus labores presenciales, ya que estuvieron aislados durante dos años. Al parecer, los efectivos presentaron declaraciones juradas falsas afirmando padecer de comorbilidades y así obtener licencias para aislarse por la pandemia.

Sin embargo, todo cambió cuando los agentes fueron sometidos a exámenes médicos para evaluar su reincorporación y se conoció que no tenían ninguna dificultad de salud.

Por ello, ahora se evalúa la sanción y no se descarta que los policías involucrados devuelvan al Estado, el sueldo que percibieron.