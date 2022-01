Ancón: pitbull ataca a escolar de nueve años y lo desfigura

Un escolar de solo nueve años fue atacado y desfigurado por un pitbull. El hecho se produjo cuando el pequeño M. C. A. S. jugaba con su vecino en Ampliación La Calichera, un humilde barrio en Ancón.

“El perro se lanzó contra mi hijo y le mordió la cara. Le hizo varias heridas, una cerca del ojo. Me avisaron y lo vi sangrando”, declaró Susana Luis Ortega (29), madre de la víctima.

Lo más indignante, cuenta la familia, es que el dueño del animal no se ha hecho responsable de los gastos pese a que ya fue denunciado en la comisaría de Puente Piedra. “A mí me dicen que debo llevar abogado, pero en la denuncia no han puesto ni el nombre del dueño”, detalló Susana.

El niño fue dado de alta, pero tiene graves secuelas físicas y psicológicas. “No quiero que quede desfigurado. Por favor, que alguien me ayude con un tratamiento médico para que no le queden cicatrices. También apoyo psicológico, porque está asustado, no puede dormir, llora de dolor todo el tiempo”, señaló la madre de familia.

Susana se dedica a la venta ambulatoria de comida, pero a raíz del ataque no puede salir a trabajar por atender al menor. “Soy madre soltera de dos hijos. Necesito apoyo, por favor. Tengo que trabajar y cuidar a mi hijo, que se pongan la mano en el corazón, quiero justicia”, exclamó.

Nos comunicamos con el Ministerio de la Mujer e indicaron que evaluarían el caso. Si usted puede ayudar a esta familia económicamente o en el tratamiento psicológico o médico, puede contactar a Susana al 949 403 910.