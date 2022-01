Repsol: derrame de petróleo en Ventanilla sería más grave de lo que informó la empresa

Tras el derrame de petróleo ocurrido en el terminal multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, propiedad de Repsol, al menos 18.000 metros cuadrados de las playas de Ventanilla se han visto afectados. Según reportes, la empresa petrolera solo habría puesto 15 personas con escobas para limpiar las zonas afectadas.

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Lucía Ruiz, exministra del Ambiente, quien criticó el accionar de Repsol e invocó a las instituciones involucradas a mejorar sus canales de información.

¿Qué opinas sobre esta cadena de errores?

Es real, pero es tiempo pasado. Tenemos que ver cómo reaccionamos ante esta situación. Algo que debe quedar claro es que debemos fortalecer una intervención intersectorial e intrasectorial. Hemos visto las reacciones del Ministerio del Ambiente, Sernanp y OEFA, instituciones relacionadas con un mismo sector, pero hay más sectores involucrados.

A quienes vemos actuar inmediatamente es a Serfor, al cual debemos agradecer porque está haciendo el mayor esfuerzo, pero si queremos que esto se controle de una manera rápida, en lo que debemos enfocarnos es que haya un trabajo interinstitucional, que haya adecuada comunicación y que no permitamos que sigamos teniendo información fraccionada.

Hoy estamos impactadísimos porque ocurre en los mares de Lima, pero en el norte del país hay permanente presencia de petróleo por un mal manejo de pasivos ambientales. Quizás no lo sabemos y quizás es tiempo de poner el foco en algo que pasa en el mar y la Amazonía.

¿Cómo se limpia una región contaminada por el petróleo? ¿Qué daños ocasiona?

El impacto es casi siempre visible y doloroso. Hemos visto imágenes que no quisiéramos ver respecto a fauna que ha sido afectada. Lo primero es que si no trabajas de manera integrada y no tienes la capacidad técnica, no puedes estar en el Estado.

Vemos casos donde se termina hasta ridiculizando el recojo de petróleo con recogedores de casa.

Si hubiera un adecuado manejo en este caso de Repsol, La Pampilla y el Estado quizás podríamos tener presencia de gente más calificada. Lo que muchos estamos cuestionando son los tiempos y la falta de coordinación adecuada.

Otros afectados son los pescadores...

La gente piensa que los temas ambientales son temas de un sector en particular o que no afectan a las personas, pero no se dan cuenta de que es una cadena de situaciones. Afectan las actividades económicas de subsistencia de pescadores artesanales de nuestro país que básicamente están en las primeras cinco millas.

El Ministerio de la Producción también tiene un rol que jugar junto con los gobiernos regionales.