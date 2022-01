Quispe: “Las víctimas del ómicron son personas que se dejan mal informar por los antivacunas”

Este martes 18 de enero, el Perú cuadriplicó el pico más alto de contagios de la segunda ola, según reporte del Ministerio de Salud (Minsa), lo cual demuestra la alta capacidad de transmisión de ómicron. El epidemiólogo Antonio Quispe señaló que, pese a que la nueva variante es más leve, en comparación con delta, no es momento de bajar la guardia.

“La curva de hospitalizaciones está en alza, la curva de muertes está en alza y estos que se están hospitalizando y muriendo son principalmente ese 18% de población objetivo que tenemos sin vacunar”, detalló.

Ante el aumento de casos COVID-19, el especialista invocó a la población a utilizar adecuadamente la mascarilla, completar el programa de vacunación y compartir información para evitar caer en malas prácticas como el uso de corticoides, anticoagulantes o azitromicina, antibiótico que no posee ningún efecto contra el coronavirus.

“Las víctimas del ómicron son las víctimas de la mala información, de las personas que se dejan mal informar por los antivacunas y optan por no completar su plan de vacunación”, advirtió.

Augusto Álvarez Rodrich cuestionó si es posible que el Estado obligue o restrinja derechos a las personas que no quieran inmunizarse.

Antonio Quispe resaltó que, de acuerdo al último decreto supremo, desde el próximo 23 de enero los mayores de 50 años que no tengan la tercera dosis tendrán algunas limitaciones.

No obstante, alegó que para promover medidas mucho más duras, como las de Singapur, donde las personas que no se han inmunizado no recibirán atención medica por parte del Estado, será imprescindible que las autoridades formen una alianza.

“Lo que hacen (los antivacunas) es atentar contra la salud pública”, añadió.

Aunque se ha demostrado la efectividad de las vacunas, algunas personas inmunizadas se han infectado con la COVID-19. Quispe recalcó que todo dependerá del número de dosis recibidas y las comorbilidades que posea el paciente.