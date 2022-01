Chiclayo: restringen consultas externas Hospital Las Mercedes por casos COVID-19 de personal

Coronavirus en Lambayeque. Por la confirmación de más de 60 casos positivos de COVID-19 en el personal de salud del Hospital Las Mercedes de Chiclayo, las consultas externas se verán restringidas. Así lo confirmó el director del nosocomio, Javier Serrano.

En diálogo con La República, el titular de la institución enfatizó que la medida consiste en restringir, mas no en suspender las atenciones . La medida entra en rigor para respetar el aforo y también por las bajas de médicos, enfermeras y otros profesionales.

Señaló que del total de 980 trabajadores, 62 han dado positivos a la enfermedad viral; de estos, 16 son médicos de las áreas de Emergencia, UCI y centro quirúrgico.

En esa línea, Serrano estimó que un 30% de la población que acude al nosocomio no podrá ser atendida, principalmente, en lo que respecta a patologías que puedan ir posponiéndose. “Hay cosas que no son de urgencia; por ejemplo, una hernia. Las que tiene que darse de emergencia, como cesáreas y apendicitis, etc., sí se dan”, explicó.