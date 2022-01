Arequipa: unidades de sangre de hospital Goyeneche habrían sido destinadas a clínica privada

El último martes, la consejera de la provincia de Camaná, Chriss Díaz Montoya, hizo pública una denuncia de presunto tráfico de sangre en el hospital Goyeneche de Arequipa. De acuerdo a la investigación presentada por la funcionaria, los hechos ocurrieron entre enero y abril del 2020 y otro caso se produjo en 2021.

Médicos solicitaron diferentes cantidades de sangre para pacientes que nunca se atendieron en el referido nosocomio. En total, se entregaron 31 unidades de plasma congelado y 6 unidades de paquete globular.

Según Díaz, las unidades habrían sido vendidas al sector privado. Uno de los casos es el de la paciente F.P.C. De la documentación obtenida, se advierte que el médico Leonardo Chirinos Ramos suscribió la solicitud para pedir dos unidades de paquete globular, y precisó que la paciente procedía del servicio de Medicina. No obstante, la ciudadana era atendida en la clínica particular Sanna y no registraba ninguna atención en el área de emergencia u hospitalización del Goyeneche.

Una segunda irregularidad, según la consejera, es que no se realizó el pago correspondiente por las unidades solicitadas. Los pacientes particulares pagan al SIS (Seguro Integral de la Salud) por plaquetas y plasma, S/ 30 cada uno, y por paquete globular que asciende a S/ 120.

Sin embargo, en este caso, no hay sello de caja por concepto de pago ni sello que acredite que la atención esté subvencionada por el SIS o Saludpol o que el paciente se encuentre en estado crítico.

Asimismo, se precisó que las unidades fueron recogidas por José Canaza Manrique, quien no tiene vínculo laboral con el hospital Goyeneche.