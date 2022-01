Lida Asencios: “No creo que ningún rector quiera ser integrante de la Sunedu”

La rectora de La Cantuta propone cambios en la conformación de la Sunedu porque, según señala, sus miembros no entienden la problemática de las universidades públicas. Pide que se les elija por voto universal.

¿Cuál es su posición frente a la Sunedu?

Nosotros, como rectores, hemos sido elegidos por voto universal; sin embargo, ahora no tenemos el respaldo de la Sunedu ¿Por qué? Porque recibimos comunicados con fechas límite, que nos indican tal fecha tienen que presentar algo y si no presentamos nos generamos un problema, no se ponen en nuestro lugar, no se imaginan que en mi universidad tenemos problemas de salud, por lo cual muchos de los casos no los podemos cumplir.

¿Cuál es la alternativa?

La Sunedu esta conformado por 7 personas, uno de ellos es el presidente, otro es del Concytec, además hay dos representantes de las universidades públicas y un representante de las universidades privadas. Esos dos representantes de las universidades públicas desconocemos por qué y quién los determina. Quiero decir que yo fui elegida por voto universal, y a mí me gustaría que los integrantes de la Sunedu puedan ser elegidos por voto universal y que cuenten con experiencia, que cumplan con requisitos, tengan grado académico, sean gestores y conocedores de la universidad pública. Nosotros estamos sujetos a Contraloría a diferencia de las universidades privadas.

Entonces, propone que se cambie la forma en que se elige a los representantes.

Sí. Si hay 52 universidades públicas, se debe elegir de las 52 universidades y no a dedo, nosotros desconocemos cómo se elige a esos dos representantes. Apoyamos a la Sunedu, simplemente que con la conformación no estoy de acuerdo (…) Soy respetuosa de las normas, los representantes de las universidades deben conocer nuestra realidad para que nos ayuden a resolver los problemas.

¿Y no sería volver a lo que fue la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)?

Yo estoy de acuerdo con que exista la Sunedu, que no esté integrada por rectores, esos dos representantes de las universidades públicas deben ser seleccionados de las 52 universidades, que no sean rectores ni vicerrectores sino que sean docentes con una trayectoria y con requisitos para que puedan entender la problemática de las universidades públicas, porque como rectora de una pública no tengo el acompañamiento. Cuando voy a Sunedu, ahí no te reciben como si fueses un rector. Nosotros tenemos muchos problemas dentro de la gestión universitaria y, lejos de ser sancionados, necesitamos ser escuchados, acompañados. ¿Quién lo va a hacer? La gente que conoce la universidad pública por dentro y por fuera.

Lo que plantea vulneraría de alguna manera la independencia de la Sunedu.

Yo creo que la Sunedu debe ser independiente y autónoma y no debe ser dirigida por el gobierno de turno. Nosotros no somos elegidos por el gobierno de turno, sino por las bases y espero que algún día sea así para mejorar la calidad, y apostamos a que siga adelante la Sunedu, no es cantidad sino calidad.

¿Y qué garantiza que las autoridades elegidas no sean juez y parte?

Los representantes de las universidades públicas deben cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, que no tengan injerencia en las universidades. No creo que ningún rector quiera ser integrante de la Sunedu.

¿Qué la diferencia de la postura de la rectora Jeri Ramón (de San Marcos)?

Me gustaría saber cuál es su postura, yo converso (con ella), pero no sé todo lo que piensa. Tiene su punto de vista, en algunos puntos coincidimos y en otros no. Ella tiene un presupuesto de 450 millones y nosotros tenemos 115 (millones).

Ella dice defender la autonomía de las universidades.

Yo también defiendo la autonomía universitaria, yo pido la derogatoria de la RM N°588, en la cual el Minedu da los lineamientos a las universidades para la elaboración del reglamento de organización y funciones, yo creo que la doctora también porque nos genera un conflicto. No solo la San Marcos y La Cantuta, sino también en esa problemática están la UNI, la Agraria...

¿Cuánto ha avanzado La Cantuta con la Ley Universitaria?

Haber pasado el licenciamiento y cumplir las 8 condiciones básicas de calidad, y con observaciones en el 2019, nos dio una licencia por 6 años. Eso nos permite evaluar cómo está La Cantuta. Tenemos un proyecto de inversión que ha sido observado por la Sunedu, referente al licenciamiento.

¿Por qué cree que otras universidades públicas apoyan a la Sunedu?

Yo he visto un comunicado de la UNI que está pidiendo que el superintendente sea elegido mediante voto universal y está publicado; en el caso de Arequipa desconozco su posición, pero creo que debe ser elegido por voto universal tan igual como los rectores. ❖

