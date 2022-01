205 almacenes informales amenazan el Centro de Lima

Han pasado casi cinco años desde la tragedia ocurrida en el centro comercial Las Malvinas donde murieron quemados dos jóvenes. El hecho indignó al país, pero a pesar de tan terrible episodio, continúan existiendo y levantándose almacenes ilegales que son trampas mortales, en las zonas comerciales del centro de la ciudad.

Durante el 2021 y este año, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) identificó 205 locales ubicados en los alrededores de Mesa Redonda, Las Malvinas, el Triángulo Grau, entre otras zonas comerciales. Y esta cifra es solo una pequeña parte del problema llamado informalidad y desacato.

Muestra de ello es el incendio ocurrido el pasado 30 de diciembre, en el cuarto piso de la galería Plaza Central 2, en Mesa Redonda. En esta zona, al menos 200 mil personas transitan a diario, las cuales se vieron expuestas a la emergencia vivida en víspera de Año Nuevo. Los visitantes pudieron quedar atrapados, como ocurrió con las casi 400 personas que fallecieron en el incendio del 2001.

La Ley Municipal

¿Y por qué siguen en pie? La empresa Cinematográfica Santa Catalina S.A.C., dueña de la galería siniestrada en Mesa Redonda, fue sancionada en 2017 por construir irregularmente su sexto y séptimo nivel.

En el 2019, se le ordenó la demolición. Pero este proceso no se cumplió.

Según explicó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, los dueños realizaron trámites para la emisión de un nuevo certificado de defensa civil, el cual fue denegado y a la fecha continúa en impugnación. Asimismo, señaló que para ejecutar la demolición de un predio se requiere de autorización judicial.

Muñoz alegó que el trámite de apelación que hace una empresa, paraliza los procesos. Y ello ha ocurrido con muchos locales en el Centro de Lima.

Por ello solicitó ante la Comisión de Descentralización del Congreso cambiar el artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Ahora bien, según el jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, Alberto Huerta, una inspección a tiempo pudo evitar lo ocurrido en Mesa redonda. No obstante, dicha labor no viene siendo cumplida adecuadamente por la Municipalidad de Lima. “Los motivos por los que no se ha fiscalizado, que es un deber municipal, tiene que ser sujeto a investigación”, precisó a La República.

También sostuvo que las supervisiones no deben ser periódicas sino permanentes, tal cual lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades. “Hay lugares donde ya sabemos que ocurren ciertos eventos y es donde se debe fiscalizar”.

Agregó que la fiscalización se debe realizar desde la infraestructura hasta el sistema contraincendios y eléctrico. “Es la única manera de prevenir sucesos peligrosos”. Y adelantó que la Defensoría estará vigilante este año de elecciones municipales.

Trámites burocráticos

Y a la falta de fiscalización se suma otro problema que aviva la informalidad. De acuerdo con la Decana del Colegio de Arquitectos Regional de Lima, Lourdes Giusti, la ley contra incendios para construcciones “es sumamente engorrosa”.

Según explica, los requisitos para dar seguridad contra incendios en una galería comercial son sumamente costosos, ya que se exige que cada una de las galerías tenga una cisterna, una fuente de corriente alterna, entre otros elementos.

“Cuando ponemos normas sobreexigentes, qué es lo que hacemos, pues es cada vez más difícil que una empresa sea formal. Se favorece la informalidad y la corrupción”, comentó a este diario.

Ante esta situación, aseguró que se requiere una modificación a la norma, permitiendo así la aceleración o simplificación del procedimiento de obtención de licencia para poder hacer una mejora en las construcciones ya existentes. Cabe precisar que en los últimos cinco años han ocurrido cerca de dos mil incendios solo en el Cercado de Lima.

Para la presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado, Norma Yarrow, no sería necesaria la modificatoria de la norma, sino basta con publicar un decreto de alcaldía. No obstante, señaló que los integrantes de dicha comisión ya vienen preparando el informe técnico y legal para presentar la modificatoria de esta ley.

“Si con ese cambio se va a poder demoler obras que están irregularmente construidas en beneficio de la sociedad, haremos nuestra esa ley”, finalizó.

Y mientras no se dan estas acciones, los almacenes seguirán siendo una bomba de tiempo para miles de comerciantes y visitantes que transitan por las calles de Lima, ciudad que hoy cumple 487 años, pero que no tiene motivos para celebrar.

32 locales ya fueron clausurados

Del 2 al 12 de enero la Municipalidad de Lima clausuró 32 locales comerciales en el conglomerado Mesa Redonda, Mercado Central y Barrio Chino. Entre los negocios sancionados están galerías, tiendas de más de cuatro pisos, depósitos y establecimientos con puerta a calle que almacenaban artículos de limpieza y productos de plástico.

Estos lugares tenían en su interior depósitos clandestinos que no contaban con las condiciones de seguridad.

Además de la clausura, se soldaron algunas puertas y se pusieron muretes de concreto, a fin de evitar su apertura. Todas ya tenían un procedimiento administrativo sancionador en el Área de Ejecución Coactiva.

El dato

Mesa Redonda. Peritos de la Dirección de Investigación de Seguridad del Estado creen que el incendio en la galería Plaza Central 2 se produjo por un cortocircuito tras hallar cables expuestos, los mismos que estaban conectados a postes de alumbrado público.