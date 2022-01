Fundo Luzmila en Ica: maltratos, abusos y amenazas en empresa RVR Agro suceden desde 2021

Maltrato laboral. El Fundo Luzmila, nuevamente, está en el ojo de la tormenta, luego de que se difundiera un video que se hizo viral vía redes sociales, donde se observa a un grupo de trabajadores protestar ante supuesto abusos laborales. Sin embargo, un detalle llama la atención: un hombre llegó a enfrentarlos con una metralleta en mano.

El arma simboliza la amenaza a los obreros, quienes se muestran asustados por este hecho amedrentador. El sujeto —aún no identificado— llegó en un automóvil registrado por la empresa RVR Agro E.I.R.L. junto con otro hombre a bordo de una motocicleta. En ese momento, ya llevaba dicho elemento mortal.

El señor —vestido con polo rojo y jeans azul— empieza un discurso poco alentador para los laboradores. “Si no quiere ir a trabajar, se puede ir por la puerta. Así de sencillo. Él que se quiere quedar a trabajar, se queda (señala un lado) y si no quieren, por acá (indica con el otro brazo)”, exclama a los obreros en medio de la confusión por la metralleta.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el fundo Luzmila se ve envuelto en una vulneración a sus derechos. El 10 de agosto de 2021, Sunafil notificó que “existía un abuso laboral dentro de la empresa agroexportadora RVR Agro”. Esto debido a que algunos inspectores se hicieron pasar por trabajadores tras una denuncia realizada por una persona.

En ese momento, la institución comprobó que “no se cumplía con las medidas de bioseguridad ni se realizaba el control de uso de mascarilla o protector facial en medio de la pandemia”. Asimismo, se conoció que “les retenían sus documentos personales hasta la hora de su salida” y tampoco les facilitaban una movilidad de retorno hacia Ica, lugar donde parten.

Asimismo, no contaban con un espacio adecuado para ingerir sus alimentos, sino simplemente, en el propio campo. En esta segunda denuncia realizada este 2022, los trabajadores reclamaron porque los contrataron por una tarea y les mandaron a limpiar; no obstante, no les querían remunerar por esas horas de desinfección.

La República se comunicó con la Intendencia Regional de la Sunafil en Ica, quienes precisaron a través de una misiva que “vienen fiscalizando al fundo Luzmila, de la empresa RVR AGRO S.R.L., por presunta vulneración a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

Asimismo, detallaron que investigarán sobre las condiciones de seguridad, protección del personal, horarios de trabajos, entre otros. Todo esto con el objetivo de velar por el bienestar de los trabajadores.

Por último, de acuerdo a fuentes de este medio de comunicación, se conoció que no hay un informe policial de lo acontecido este último 17 de enero.