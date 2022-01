Coronavirus en Perú: tercera ola de contagios avanza en todo el país

El país acaba de triplicar el máximo pico de casos de COVID-19 detectados en la segunda ola, con más de 200.000 contagios en la última semana. Así lo advierte el analista de datos Juan Carbajal.

Esta crecida viene desde el 25 de diciembre cuando el promedio diario de contagios era de 1.500. Sin embargo, pasaron 12 días (6 de enero) para superar el pico de la segunda ola con un promedio de 10.600. Y cinco días después la cifra estuvo por encima del doble, y al cabo de 4 días, por encima del triple.

“Estamos por encima del triple del pico. El promedio más alto en la segunda ola fue de 9.800, hoy estamos cerca a 30.000 (29.481) por día”.

Las muertes por COVID-19 muestran un aumento, pero lento. Igual la ocupación en las hospitalizaciones y UCI.

Al respecto, el director de vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, César Munayco, admite que hay un crecimiento explosivo de casos en casi todas las regiones del país y se ve un aumento leve en las defunciones. Por ello instó a la población a mantener las medidas y a los padres de familia a vacunar a los niños.

“Los hospitalizaciones y fallecidos no son tan altos como en las olas anteriores y esto es producto de la vacunación, por eso es clave seguir vacunándose. Y ahora que se va a dar en niños, por favor, padres, vayan y lleven a sus hijos porque es importante estar protegidos”.

Esta tercera ola va a seguir evolucionando y ya se ha extendido a todas las regiones, según los reportes del Instituto Nacional de Salud (INS). Se cree que en las siguientes semanas continuará este incremento, advirtió Munayco.

Cabe indicar que “la variante ómicron en Lima metropolitana tiene un gran dominio sobre las otras variantes y a nivel nacional también. Ómicron está empezando a desplazar a la variante delta y va a seguir ocasionando transmisión en la comunidad”.

Pero gracias a la alta tasa de vacunación las repercusiones de los contagios por COVID-19 con la variante ómicron son leves.

Sin embargo, el exviceministro de Salud Pública Percy Minaya resaltó que hay una fracción de personas que están en riesgo debido a presentar condiciones crónicas o vacunas incompletas, por lo que en este grupo sí puede haber cuadros severos y hasta decesos.

Dijo que no necesariamente los hospitales van a colapsar en las siguientes semanas. “Eso es relativo. La pandemia va a seguir y el desafío es que no se saturen los servicios de salud y por eso es que la gente tiene que tomar medidas preventivas”. Asimismo, instó a las empresas para que pidan una declaración jurada y no una prueba molecular positiva a fin de no saturar los establecimientos.

También advirtió que hay regiones con más riesgo de infección y muerte como Loreto y Ucayali donde hay poca disponibilidad de oxígeno y baja cobertura de vacunación en las poblaciones nativas.

En tanto, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, señaló que los médicos también se están contagiando. “Tenemos ocho médicos en UCI y 61 hospitalizados hasta la semana anterior. Bastante personal de salud ha enfermado, pero no de forma severa, sino leve”.

Por su parte, la exministra de Salud y médico epidemióloga Patricia García señaló que está pasando lo mismo que en otros países, es decir, hay un crecimiento exponencial de contagios, pero la curva de mortalidad ha subido poco. “Sí hay gente que termina en UCI y fallece, pero son pocos”.

“Ómicron es muy transmisible y probablemente la línea vertical que estamos viendo no es real, puede haber un subregistro, pues hay mucha gente con síntomas que no se hace la prueba porque no quiere o porque no está disponible”.

Y probablemente el Perú llegue a un pico en la segunda semana de febrero, según un modelo matemático del Instituto de Métricas para la Salud de la Universidad de Washington, Estados Unidos.

García destacó además que cuanto más gente se infecta hay más posibilidad que aparezca una nueva variante. Y no se sabe si ómicron dejará secuelas en las personas que se infectan. Por eso pidió que la gente se aísle en caso de presentar síntomas, para evitar más contagios.

“Al parecer, las secuelas de ómicron puede ser muy similares a las secuelas que dejaban las otras variantes, hay gente con dolores musculares, inflamación del tejido cardiaco, problemas neurológicos. La interrogante es si este nuevo ómicron también deja secuelas, aparentemente sí, cansancio y afectación en la memoria”.

Y ante la alta demanda de pruebas de COVID-19, García recomendó a la población esperar cinco días para hacerse la prueba de antígeno o PCR para un mejor resultado. Con respecto a la venta del autotest del COVID-19 por internet, surge la pregunta: ¿qué tan confiables son? García apuntó que no existe ninguna prueba de antígeno para saliva que esté reconocida en el país y no deben usarse porque tiene poca sensibilidad y dan falso negativo, los más confiables son los autotest con hisopado nasal.

Prueba. En Lima, 5 de cada 10 muestreados salen positivo. Foto: difusión

Control y tope de precios

En tanto, el Ejecutivo ha cambiado algunas restricciones para frenar los contagios. También ha variado el número de provincias declaradas en nivel de alerta alto (ahora son 43).

Al respecto, Minaya respondió que hay que controlar el carné de vacunación y los aforos, puesto que esto representa un riesgo para el aumento de contagios.

Por otro lado, el Gobierno tiene previsto aplicar topes de precios a medicinas y otros productos relacionados a la COVID-19 para evitar especulación. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que esta semana habrá reuniones con los gremios empresariales.

Piura: menor de 4 años muere por COVID-19

Un menor de cuatro años que padecía de un tumor cerebral no resistió al COVID-19 y falleció en el hospital de contingencia Virgen de Fátima del estadio Campeones, en Sullana.

“El menor tenía un tumor cerebral y al contagiarse de COVID-19 se agravó su estado de salud y murió. Son muchos los pacientes que son tratados por otras enfermedades, pero se contagian y llegan acá, y no resisten”, informaron médicos del nosocomio.

Asimismo, quince niños se encuentran internados por la COVID-19, de los cuales siete son recién nacidos.

En la última semana se reportó un aumento significativo de gestantes contagiadas, las cuales se encuentran en constante observación debido a que sus defensas son bajas y corren el riesgo de perder a sus bebés.

El centro de atención temporal de la Villa Panamericana, ubicado en Villa El Salvador, está a cargo del cuidado de 2.147 pacientes COVID-19, de los cuales 157 son niños, quienes presentan una evolución favorable, indicó EsSalud.