Congreso aprueba dictamen que atenta contra educación sexual y enfoque de género

Este martes 18 de enero, la Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó, por mayoría, un dictamen que atenta contra los contenidos referidos a la educación sexual integral y el enfoque de género. Esdras Ricardo Medina Minaya, parlamentario de Renovación Popular y presidente de dicho grupo de trabajo, es quien impulsó el texto.

Al saber que el tema estaba en agenda, diversos colectivos se pronunciaron en contra del documento denominado Materiales y recursos educativos de calidad: participación activa de los padres de familia, el cual tiene como objetivo quitarle facultades al Ministerio de Educación (Minedu) para la elaboración y publicación de los materiales educativos.

Grupo de trabajo aprobó dictamen que pone al frente a los padres de familia. Foto: Comisión de Educación

Al respecto, Elga Prado, coordinadora de la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos!, explicó que este dictamen es problemático, ya que los padres de familia podrían priorizar sus propias convicciones y creencias, y el carácter científico, lógico y formación del pensamiento crítico quedaría de lado.

Una opinión similar mostró Ayesha Dávila, de la misma organización, quien dijo que es “es sumamente peligroso que tanto los materiales como las políticas educativas pasen por filtro y revisión de personas con un pensamiento discriminatorio”.

La congresista del Partido Morado Flor Pablo, durante la sesión, cuestionó la reciente aprobación porque muchos de los progenitores que la respaldan son seguidores del colectivo Con mis hijos no te metas, al igual que el legislador Medina Minaya.