Comas: vecinos capturan y golpean a presunto ladrón que robó celular a joven en Los Álamos

Un grupo de vecinos de la urbanización Los Álamos tomaron la justicia con sus manos luego de que un presunto ladrón golpeara a una moradora de la zona para arrebatarle su celular en Comas.

En las imágenes difundidas en Panamericana se observa que los enardecidos residentes golpean y hasta desnudan al supuesto delincuente. Los vecinos lo patean y hasta tiran objetos contra él. En un momento, una de las féminas interviene para evitar más agresión contra el sujeto.

“Es la impotencia. Uno ya no sabe qué hacer. Entre los vecinos queremos cuidarnos y protegernos y actuar de alguna manera”, dijo una vecina. El presunto criminal pidió que “lo dejaran de golpear”; sin embargo, esto no detuvo a los ciudadanos que estaban cansados de la delincuencia.

“A mí me robaron mi celular hace poco. Me quitaron la lonchera y el celular cuando estaba pasando. Me apuntaron con un arma de fuego”, precisó. Así también, los ciudadanos invocaron a las autoridades a resolver el problema de la inseguridad ciudadana.

No obstante, indicaron que si las autoridades continúan sin tomar acciones, ellos sí lo iban a realizar.

Comas: capturan a menor de edad que robaba en el Metropolitano y víctima lo golpea

Hace unos días, agentes de Serenazgo capturaron a un menor de 17 años que asaltaba durante el tráfico. De acuerdo con Latina Noticias, el hecho ocurrió en la avenida Túpac Amaru después de que los agentes captaran los movimientos del malhechor. El menor era apodado ‘El Tilín del Metropolitano’.

Según las imágenes, el adolescente aprovechaba la congestión vehicular y se asomaba a una de las ventanas del Metropolitano. Una vez allí, arrebataba el celular a los pasajeros y huía.