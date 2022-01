Ate: joven fue dopado por hombre que conoció en app de citas y le arrebata 1.660 soles y un anillo

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

En Ate Vitarte, un trabajador sufrió el robo de su dinero y pertenencias luego de que el hombre que conoció por un aplicativo de citas lo dopara.

De acuerdo con el denunciante, el sujeto se ganó su confianza y se llevó tarjetas de créditos, de las cuales retiró de 1.660 soles, además de un anillo de compromiso valorizado en 5.000 dólares.

El joven señaló que quedaron en verse para almorzar, debido a que era su cumpleaños. En ese momento, tomaron algunas bebidas en el restaurante, posteriormente, comenzó a sentirse mareado.

“Lo conocí por un aplicativo. Le comenté que cumplí años y me dijo que me invitaba un ceviche. Yo acepté (...) Me comentó algunas cosas y que solo buscaba amistad. Quedamos en vernos, entramos al local y comimos”, precisó.

PUEDES VER: Los Olivos: delincuentes atacan bus de transporte con piedras y asaltan a pasajeros

Ante esa situación, la víctima le comentó que podrían continuar la conversación en su vivienda. El sujeto se lo llevó en un auto.

“Él sacó una lata de cerveza en mi habitación. Yo me adelanté para guardar mi billetera con mis tarjetas (...) Después me dio el vaso de cerveza, ya me sentía cansado y no recuerdo nada”, agregó.

El agraviado señaló que su compañera de departamento conversó con el hombre que le robó y no detectó ningún acto sospechoso, pero reiteró que ingresó a su habitación antes de retirarse.

“Al día siguiente me desperté, abrí mi cajón y me di cuenta de que no había nada. Se llevó mis tarjetas, no había nada de efectivo (...) Luego abro mi cajón, tampoco esta el anillo de mi amiga, que era para guardarlo y que estaba 5.000 dólares”, añadió.