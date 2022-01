Joven becario difunde el quechua a través de sus libros y clases en Cusco

Rubén Yucra Ccahuana es natural de Cusco y tiene como uno de sus objetivos difundir el quechua. El joven utiliza sus creaciones literarias a fin de que este idioma traspase fronteras. Recientemente, el escritor representó a nuestro país en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en México, tras lo cual alista la publicación de su segundo poemario escrito en quechua, en el que reflexiona sobre la ciudad y el campo.

En el importante encuentro internacional, Yucra, de 25 años, presentó su primer poemario quechua Qespiriy (resplandecer, iluminar). Dicha actividad albergó a literatos, artistas, integrantes de la delegación y profesionales del sector de varios países.

En los últimos días, la historia de Rubén Yucra fue resaltada por Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) a través de una nota de prensa. Por ejemplo, se menciona que el joven creció admirando la poesía quechua y leyendo a sus autores favoritos: Killku Warak’a, José María Arguedas y César Vallejo. Además, que dicta clases de quechua en una escuela rural en Ollantaytambo.

“Enseño en quechua y castellano para que los estudiantes sean bilingües. En mis sesiones aplico una enseñanza vivencial y le incluyo juegos”, contó.

Así mismo, el muchacho hizo un llamado a que otros jóvenes logren sus sueños y revaloren su cultura.