Huancayo: niño de 5 años fallece tras ser atacado por más de 30 perros

En Huancayo, un menor de 5 años falleció tras ser atacado por más de 30 perros cuando sus padres acudieron al río para poder lavar sus ropas y reciclar algunos elementos para obtener algo de dinero.

De acuerdo con medios regionales, el hecho ocurrió en San Jerónimo de Tunan. Tras el ataque, El menor fue internado por la gravedad de las mordeduras en el hospital El Carmen. Sin embargo, no resistió y falleció el último domingo a las 7.45 p. m.

Asimismo, la hermana del menor, quien tiene 14 años, también fue agredida por la jauría. Ella sufrió la amputación de la oreja izquierda debido a la gravedad de las heridos producto de las mordidas de los canes.

Según los medios, los menores fueron rodeados y atacados por los canes. No obstante, el menor de 5 años sufrió múltiples heridas en el cuerpo. Pese a que los padres intentaron ahuyentar a los canes, estos seguían atacando a los niños.

Los padres responden al nombre de Abel Cantorin e Hilda Espíritu. Ambos piden apoyo para poder cubrir los gastos médicos, dado que no cuentan con los recursos y se dedican al reciclaje.

“He perdido a mi pequeño. (...) Queremos un apoyo económico. Nosotros no tenemos instalaciones básicas, no tenemos luz ni desagüe, por eso fuimos a lavar la ropa al río. No sabíamos que había perros y han atacado a mis niños”, expresó el padre a Noticias con calle.

Si deseas apoyar, puedes contactar a los siguientes números: 971 823 324 y 971 524 692.