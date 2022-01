Chiclayo: buscan a adolescente de 16 años que desapareció en La Victoria

En Chiclayo (región Lambayeque), una preocupada familia pidió apoyo para dar con el paradero de Keren Puelles Aldana, adolescente de 16 años de edad, quien desapareció el último 15 de enero a las 4.30 p. m. en el distrito de La Victoria.

Hilda Aldana Díaz, madre de la menor, recibió la noticia desde su centro de labores mediante una comunicación con su hermano, quien le comentó el hecho y mencionó que, días antes, su sobrina había recibido una serie de llamadas.

Doña Hilda afirma que desconoce los motivos que llevaron a la desaparición de su hija, pero hizo un llamado a las personas para que la ayuden con información. “Ella no sale de la casa como para decir que se escapó. No hubo un motivo (pelea) como para pensar que por eso no viene”, indicó a La República.

Señaló tener temor, puesto que en la comisaría, al acudir a poner la denuncia, le comentaron que no sería el único caso que tiene por el mismo motivo. Los efectivos consideraron que habría una organización criminal dedicada al tráfico de menores.

Familiares piden ayuda para dar con su paradero. Foto: Rosa Quincho

Al momento de su desaparición, ella vestía el buzo del colegio Sagrado Maestro de color guinda, un polo también de la misma tonalidad y zapatillas blancas con rosado.