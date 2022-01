93% de fallecidos en últimos 11 meses no estaban vacunados

Según los datos abiertos del Ministerio de Salud, el 93% de los fallecidos confirmados por Covid-19 en los últimos 11 meses no recibieron la vacuna contra el coronavirus.

Entre febrero del 2021 y enero de este año, hubo un total de 11.285 personas que perdieron la vida a causa del virus. De este total, 10.456 no estaban inmunizadas, 502 habían recibido solo una dosis y 327 tenían 2 dosis.

Los expertos han manifestado que los pacientes que fallecieron a pesar de tener ambas dosis, en su gran mayoría, eran vulnerables, motivo por el cual su cuadros se complicaron.

Precisamente, el ministro Hernando Cevallos señaló ayer que se está priorizando la dosis de refuerzo para la población vulnerable. Vale recordar que el titular del Minsa anunció que a partir del 23 los mayores de 50 años que deseen ingresar a lugares públicos cerrados deberán acreditar las tres dosis.

En hospitales y UCI

Ahora bien, en cuanto a los pacientes hospitalizados, en estos 11 meses se registró a 23.131. De este número, el 90% no contaba con ninguna dosis, lo que equivale a 20.784. Aquellos que recibieron una sola dosis suman 652 y los que estaban completamente inmunizados son 1.695.

En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) la figura se repitió, pues del total de pacientes que agravaron, que fueron 2.988, al 84% no se le había aplicado la vacuna, lo cual representa a 2.442 personas. Mientras tanto, 130 tenían una sola dosis y 327 las dos dosis.

Pueblos indígenas

Sobre los pueblos indígenas, el ministro dijo a La República que hace un mes el Gobierno dispuso cerca de S/ 57 millones para la inmunización. Agregó que en las comunidades “la vacunación es en general más lenta en razón a motivos religiosos, costumbres y tradiciones”.

También comentó que se ha dispuesto una cantidad importante de brigadas para estas zonas, de tal manera que, de un 30% con doble dosis, se ha llegado a inmunizar a por lo menos el 50% de la población de Loreto, Ucayali y Puno. Y aseguró que los avances son en zonas urbanas, pero también rurales.

En cuanto a la vacunación de niños de 5 a 11 años, informó que la fecha de llegada del primer lote, de 996 mil dosis, será mañana o pasado.

Aún no se conoce el número de vuelo; no obstante, debe arribar entre mañana y pasado mañana martes. Se prevé que todas las dosis terminen de llegar a inicios de marzo.

En tanto, aseguró que no se permitirán abusos ni acaparamientos de productos usados en la lucha contra la pandemia. “Respetamos el libre comercio, respetamos la libertad de precio, pero siempre y cuando no se generen abusos y excesos en los precios. No es decisión mía, es del Consejo de Ministros, es del Estado. (Pero) si se produce esto de que se disparen los precios y medicamentos, nosotros como Ministerio de Salud vamos a recomendar que se tomen medidas para proteger a la población del abuso”.

”Que visiten las UCI, conversen con médicos”

La congresista Margot Palacios, de Perú Libre, pidió que representantes de las farmacéuticas expliquen la eficacia de las vacunas, y dijo que la vacunación afecta a las personas, pues participan de un proceso experimental.

Al respecto, Cevallos dijo a este medio que “habría que recorrer las Unidades de Cuidados Intensivos, preguntarles a los médicos si la mayoría de los pacientes en UCI están vacunados o no (...). Si vamos a una UCI, la gran mayoría son no vacunados. ¿Qué otra prueba más se puede tener? Que visiten las UCI, conversen con los médicos y que luego se sumen para defender la salud”.