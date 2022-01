Como cada 18 de enero, Lima cumple un año más de fundación. Hace 487 años, Francisco Pizarro, español que llegó al país en la época precolombina, firmó el acta que oficializó la existencia legal del municipio. Conocida también como Ciudad de los Reyes, es la provincia en la que habitan más personas en territorio nacional: más de 8 millones de habitantes.

Diez han sido los burgomaestres que han presidido el despacho de Lima Metropolitana. Fue Eduardo Orrego, en 1980, el primero en ser elegido por sufragio universal. El más reciente es Jorge Muñoz, que termina su mandato el último día del 2022. Conoce qué otros perfiles han pasado por la alcaldía de Lima en el siguiente artículo.

Eduardo Orrego Villacorta

Arquitecto y político adscrito a los ideales de Acción Popular, Orrego Villacorta asumió la alcaldía de Lima del 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1983. Al salir del cargo fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno del difunto Fernando Belaúnde, años en los que se militarizó la lucha contra Sendero Luminoso.

Eduardo Orrego Villacorta. Foto: Julio Pérez/LR.

Alfonso Barrantes Lingán

Barrantes fue abogado dedicado al campo del derecho laboral y recordado por sus ideales marxistas leninistas. También exmilitante aprista, combatió los ideales derechistas que lo llevaron, incluso, a estar preso por un sinnúmero de persecuciones políticas. Con el partido Izquierda Unida fue alcalde de Lima del 1 de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1986.

El atemporal escritor Julio Ramón Ribeyro (izquierda) visitó al entonces alcalde de Lima Metropolitana, Alfonso Barrantes (derecha). Foto: Dávila H/LR.

Jorge del Castillo

Del Castillo es un político retirado del foco público que apoyó la última campaña de fraude electoral promovida desde el fujimorismo. Es dirigente del Partido Aprista Peruano (APRA) y ha ejercido varios cargos públicos: diputado (cuando el sistema era bicameral), congresista de la República, jefe de gabinete del Consejo de Ministros y alcalde de Lima de 1987 hasta el 90.

Ideológicamente es próximo al alanismo derechista que encarnó su líder también difunto, Alan García.

Jorge del Castillo. Foto: Jorge Cerdan/LR.

Ricardo Belmont

Belmont llegó al despacho municipal de Lima para presidirlo desde el 90 al 96, en dos periodos. Quien alguna vez ejerció el periodismo y que hoy muestra su postura en contra de la migración venezolana, también fue congresista de la República y muchas veces candidato presidencial, sin mayor éxito.

Ricardo Belmont. Foto: Melissa Merino/LR.

Alberto Andrade Carmona

Abogado y empresario, Andrade fundó el Partido Democrático Somos Perú y presidió Lima durante dos periodos de gobierno: 1995-1998 y 1998-2002. Fue también congresista de la República de 2006 hasta su fallecimiento en 2009.

Andrade asumió el cargo en los años de dictadura, cuando Fujimori padre retiró el apoyo policial a la comuna. Es recordado por haber gestionado la capital del país en esos años de institucionalidad quebrada, de coimas constantes, de populismo autoritario.

Alberto Andrade Carmona. Foto: Dimas/LR.

Luis Castañeda Lossio

El fundador del disuelto partido Solidaridad Nacional, quien fue abogado y político, Luis Castañeda, fue alcalde de Lima en tres periodos: de 2003 a 2006, de 2007 a 2010, y de 2015 hasta 2018. Asumió el primer mandato inscrito con la agrupación Unidad Nacional.

Su reciente muerte inauguró un debate sobre la calidad de su gestión. Se trata de casi una década en la que Luis Castañeda gobernó Lima. Ciertamente se le atribuye un número de obras públicas, pero, para perfiles como el de David Fairlie, ingeniero de tránsito, hay un asunto que debe quedar esclarecido: Lima es una ciudad que está mal diseñada, independientemente de los mandatos que hayan pasado.

Fairlie escribió en su Twitter y argumentó su visión de la capital del país: “Lima no es una ciudad diseñada para el auto. Si lo fuese, no se congestionaría con tan solo 2 millones de vehículos. Lima no está diseñada ni para peatones, ni para ciclistas, ni para autos, ni para transporte público”.

2020. Apelación de Castañeda Lossio. Foto: John Reyes Mejia/LR.

PUEDES VER: Cuatro primeros candidatos a la alcaldía de Lima metropolitana

Marco Parra Sánchez

Castañeda renunció a la alcaldía de Lima para postular a unos comicios presidenciales en los que después perdería. Ollanta Humala Tasso venció a la hoy tres veces fallida candidata Keiko Fujimori. En ese contexto fue que Parra Sánchez asumió la gestión del municipio.

Abogado también y dirigente fundador del partido Solidaridad Nacional, gobernó inscrito a Unidad Nacional entre el 11 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.

Marco Parra Sánchez. Foto: Virgilio Grajeda/LR.

Susana Villarán de la Puente

Villarán fue la primera alcaldesa de Lima Metropolitana. Ingresó al despacho con el partido de izquierda Fuerza Social y su mandato duró del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.

Está siendo investigada por el Equipo Especial Lava Jato por haber recibido aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante su gobierno en la comuna . Se encuentra en la condición de arresto domiciliario.

Susana Villarán. Foto: Aldair Mejia/LR.

Jorge Muñoz Wells

Muñoz Wells asumió el 1 de enero de 2019 y estará bajo el mando del municipio hasta el próximo 31 de diciembre de 2022. Fue alcalde de Miraflores durante un periodo y, justo por las elecciones provinciales que le permitieron ser alcalde de Lima, renunció a la titularidad del distrito.