Puno: encuentran cuerpo de mujer que estaba desaparecida desde hace una semana

Puno. Desde el 9 de enero fue reportada como desaparecida Rosa Mendoza Ccasa (33), una madre de familia que salió junto con su esposo a realizar diligencias; sin embargo, se perdió su rastro luego de que su pareja retornara a su vivienda por unos documentos.

El esposo de Rosa Mendoza inició la búsqueda. Según narró a algunos medios de comunicación en Carabaya, aquel domingo acudieron al distrito de San Gabán procedentes de Ollachea para realizar una serie de trámites con relación a la venta de un terreno. Sin embargo, habrían olvidado algunos documentos, por lo que tenían que retornar a su inmueble.

Al parecer, Mendoza Ccasa no habría querido volver a su vivienda, según dijo su cónyuge, porque los viajes no le caían muy bien, por lo que solo él acudió en busca de los documentos. Al retornar a San Gabán, ya no la encontró.

Desafortunadamente, la mañana de este sábado, Radio Altura informó sobre el hallazgo sin vida de la madre de familia. El cadáver fue localizado en un río ubicado en la zona conocida como Cumbre , cerca al centro poblado de Puerto Manoa.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para determinar si las causas de su muerte se deben a un homicidio.