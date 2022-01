La segunda reforma agraria de ministro Mayta divide a los agricultores de Cusco

El titular de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Mayta Frisancho, y la segunda reforma agraria que impulsó, son duramente cuestionados en Cusco. Al malestar de algunos gremios como la Junta de Usuarios que piden su renuncia, se une el gobierno regional.

Marco Pino, presidente de los regantes del Cusco, sostuvo que las Juntas de Usuarios de todo el país determinaron en su última reunión, exigir la salida del ministro Mayta, por no atender los reclamos del sector, no avanzar en la segunda reforma agraria y dividir a los gremios.

Dijo que, para este lunes, Mayta se comprometió a una mesa de diálogo, junto con la Premier Mirtha Vásquez, en la provincia de Urubamba. “Si no cumplen, tendremos que seguir con nuestras medidas de fuerza”, advirtió. Hay que recordar que este gremio bloqueó la vía férrea hacia Machupicchu en diciembre del año pasado durante su paro de dos días.

Reclaman por el alza de fertilizantes y la falta de resultados de la segunda reforma agraria. Esta última lanzada hace tres meses desde la explanada de Sacsayhuaman.

Pino cuestionó que no les confirmaran la reunión para el lunes, sin embargo, el Ejecutivo está organizando una mesa técnica con otros gremios para mañana en la municipalidad del Cusco. “Es su forma de actuar, dividir. Lo hace también en otras regiones ante las críticas”, agregó.

Por su parte, el gerente regional de Agricultura, Daniel Dancourt , sostuvo que el ministerio no les da apertura a sus propuestas. “Lamentablemente a pesar que tenemos un ministro cusqueño, no se nos permitió participación. Este es un malestar, un fastidio de las direcciones de agricultura de todo el país por no haber incluido a quienes conocemos el sector en nuestras regiones”, cuestionó.

Para Dancourt, el ministro olvidó sus compromisos debido, dice, a que seguiría los lineamientos de sus viceministros. “Teníamos la esperanza que plantee las políticas desde la mirada de un agricultor, de un campesino”, concluyó.

Mesa ténica

Otros gremios como la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac), Federación de Campesinos del Cusco, Asociación de Productores (Arpac), lo respaldan en la región imperial. Participarán hoy de una mesa técnica en la que Mayta debe dar cuenta de los avances de la segunda reforma agraria.

Mayta antes de ser ministro, fue dirigente de la Fartac.

Una reforma con paliativos

Daniel Dancourt, gerente regional de Agricultura - Cusco

Desde una perspectiva técnica y social no corresponde denominar este proceso como una segunda reforma agraria. Los lineamientos que ha dado a conocer el Ejecutivo Nacional en octubre, no obedecen a generar cambios sustanciales dentro de las políticas del sector ya que en muchos de los casos corresponden ser atendidos a través de proyectos de inversión y programas. Una reforma obedece a cambios estructurales que se deben dar a nivel político, económico, social.

La propuesta como emisión de algunos decretos de urgencia, como los que estamos viendo, lo que van hacer es minimizar el problema, ser paliativos, pero van a seguir aperturando brechas entre los distintos tipos de productores que tenemos a nivel nacional. Este planteamiento está lejos de ser un proceso claro y sostenible en el tiempo.