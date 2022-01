Burgos: “Problema de la limpieza pública no se resuelve por incapacidad de gestión en MPCH”

El decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL), Carlos Burgos Montenegro, afirmó que el problema de los residuos sólidos no se resuelve por la incapacidad de gestión en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH). Lamentó que la autoridad municipal no cuente con un plan de intervención y no escuche a los colegios profesionales.

“La ciudad de Chiclayo tiene graves problemas que no han sido atendidos por el ayuntamiento. Uno de ellos es el deficiente servicio de limpieza pública, que aún no se resuelve. Los puntos críticos por acumulación de basura en la zona rural y urbana aumentan”, expresó Burgos.

Es preciso señalar que la Contraloría General de la República determinó que, durante la pandemia por COVID-19, el problema de la basura empeoró y que la comuna incumple con el plan de manejo de residuos sólidos y no ejecuta medidas de mitigación.

“Falta de compromiso”

El también presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque indicó que en la comuna no se actúa con criterios técnicos y no se impulsa la gestión con el sector privado a fin de sumar esfuerzos para ejecutar acciones destinadas a atender dicha problemática.

