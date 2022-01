Puno: de cada 100 pacientes sometidos a pruebas 40 dan positivo a COVID-19

En medio de la tercera ola, el laboratorio molecular tiene pruebas de detección de COVID-19 , solo para un mes y medio más. Actualmente se tiene un lote de 25 mil pruebas enviadas por el Instituto Nacional de Salud de Lima.

Según el responsable del laboratorio, Fredy Condori Yujra, el 2021 cerraron con la proyección de que el número de pruebas que tenían era suficiente hasta junio. Sin embargo, debido a un nuevo rebrote de contagios, las pruebas con las que cuentan terminaron siendo insuficientes .

Indicó que no tenían previsto los índices de contagio. Recordó que hasta fines del año pasado de cada cien muestras sólo dos eran positivas. A solo quince días del Año Nuevo el panorama cambió. De cada cien muestras 40 dan positivo a COVID-19.

“Esto no lo hemos visto ni siquiera en la primera y segunda ola. En ambas etapas sólo el número de positivos bordeaba el máximo: 25 por cada cien muestras procesadas. Eso revela que la gente se está contagiando más rápido. No podíamos decir si se debe al ómicron o a otra variante. No tenemos reactivos para secuenciar muestras. Pero este panorama debería ser explicado científicamente. Por ahora no lo podemos hacer”, dijo el funcionario.

Condori Yujra indicó que para paliar la demanda de pruebas, el Gobierno Regional de Puno tendría que hacerse responsable de solicitar un nuevo lote.

El director de Salud, Juan Mendoza Velásquez, por su parte, indicó que el requerimiento fue planteado al gobernador encargado Germán Alejo Apaza. Está pendiente una reunión que aún no se concreta.